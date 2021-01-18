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На Apple подали в суд с требованием удалить Telegram из App Store

18.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Некоммерческая организация «Коалиция за более безопасный интернет» (Coalition for a Safer Web) подала в суд на Apple. Причина — якобы купертинская корпорация не предприняла мер по удалению Telegram из магазина App Store, несмотря на размещенный в мессенджере экстремистский контент. 

В иске сказано, что Telegram использовался для «запугивания и угроз» общественности во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января. При этом Apple, по словам Коалиции, нарушила собственную политику, согласно которой не допускает подобного контента в продуктах на своих площадках.

Также отмечается, что сервис Parler, где тоже были экстремистские высказывания, до сих пор заблокирован. А Telegram остается доступным. Коалиция в исковом заявлении требует от Apple убрать Telegram из App Store.

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Некоммерческая организация «Коалиция за более безопасный интернет» (Coalition for a Safer Web) подала в суд на Apple. Причина — якобы купертинская корпорация не предприняла мер...
 
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