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Россияне уже тестируют обновленную Lada Vesta

18.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обычно Lada редко обновляет свои модели, а шпионские фотографии новых машин появляются непосредственно перед дебютом. Но в случае с Vesta картина складывается иная. Рестайлинг модели начали готовить через пару лет после премьеры Vesta. А тестовые прототипы уже сейчас колесят по дорогам общего пользования, хотя на рынке Vesta FL появится только в 2022 году.

Россияне уже тестируют обновленную Lada Vesta

Фотографии машины появились в паблике Avtovaz News. Россияне тестируют сразу и седан, и универсал модели. Причем, судя по количеству камуфляжа на передней части, обновление будет заметным. На нашем рынке Lada Vesta — самая важная модель для «АвтоВАЗа». Она занимает лидирующие позиции на рынке, хотя никаких «льготных кредитов» для нее не предусмотрено. Вот что значит народная модель.

Россияне уже тестируют обновленную Lada Vesta

Тестовые прототипы оснащены теми же моторами, что и дорестайлинговая Lada Vesta. Машины намотали по несколько тысяч километров, а значит, испытания только начались. Люди, знакомые с проектом, уверяют, что Lada Vesta получит зауженные светодиодные фары и переделанный передний бампер с прямоугольными противотуманками. Спереди появятся парктроники. Внутри Vesta FL будет отличаться консолью, рулем и вертикальным (вместо горизонтального) экраном мультимедийного блока.

В Беларуси в прошлом году было куплено 4632 экземпляра Lada Vesta. Это лучший результат по итогам 2020-го. На втором месте — Volkswagen Polo (4214), замыкает тройку лидеров Geely Atlas (3236).

LADA Vesta I CROSS, 2018 г.в., 54 000 км
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
22 758 р.
8950$ / 7386€
LADA Largus I Cross 7 mest, 2018 г.в., 160 000 км
черный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 377 р.
8800$ / 7262€
LADA Vesta I, 2018 г.в., 30 000 км
серый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 504 р.
8850$ / 7303€
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Обычно Lada редко обновляет свои модели, а шпионские фотографии новых машин появляются непосредственно перед дебютом. Но в случае с Vesta картина складывается иная....
 
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