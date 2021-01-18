«Белтехосмотр»: за полмесяца выдали почти 100 тысяч разрешений на допуск к движению

Источник материала: Onliner

Как только отменили госпошлину, автомобилисты ринулись на станции техосмотра. Об этом свидетельствуют как очереди, которые мог видеть каждый водитель (а кто-то и постоял в них), так и официальная статистика. По данным УП «Белтехосмотр», за 15 дней января текущего года выдано 97 947 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Почти 100 тысяч за полмесяца — это много? Чтобы понять, надо взглянуть на график прошлого года, когда пошлина еще была привязана с ТО. За весь 2020-й на станции приехало 726 055 машин. За аналогичный период января 2020 года выдали 27 833 разрешения. То есть в 3,5 раза меньше, чем в этом.





В «Белтехосмотре» даже подготовили график визитов автомобилистов по дням. Выходит, пик посещаемости был 5 января, во вторник.





Всего в стране около 4 млн зарегистрированных транспортных средств (данные на конец 2019 года). Реально эксплуатируются на дорогах не все из них: некоторые стоят, некоторые разобраны и не сняты с учета. Новые правила дорожного налога, когда владелец платит вне зависимости от использования авто, исправят эту ситуацию. В текущем году обещают «упрощенную процедуру снятия с учета ТС, по объективным причинам выбывших из движения». Для понимания картины: в 2013 году, последнем без госпошлины, на техосмотр приехало 1 869 723 машины.

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