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Официальные рендеры Honor V40 появились до премьеры смартфона

18.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Honor перенесла премьеру своего смартфона V40 на 22 января, но в интернете уже появились изображения грядущей новинки. Устройство получит массивный блок камер и дизайн задней крышки с эффектными разводами.

Смартфон примечателен тем, что это первое самостоятельное устройство Honor — его выпускают уже после того, как бренд вышел из-под крыла Huawei.

По последним данным, Honor V40 получит 6,72-дюймовый экран (с технологией AMOLED и сканером отпечатков), его частота обновления составит 120 Гц. Вероятно, чипом послужит MediaTek Dimensity 1000 Plus. Фотосенсоры на задней крышке: 50 Мп (основная), 8 Мп (ультраширокая), 2 Мп (макро). А спереди в левом верхнем углу экрана разместят сенсоры на 32 Мп и 16 Мп.

Официальные рендеры Honor V40 появились до премьеры смартфона

Официальные рендеры Honor V40 появились до премьеры смартфона

Смартфон должен получить батарею на 4000 мАч, будет поддержка быстрой зарядки на мощности 66 Вт (и 50 Вт без проводов).

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Honor перенесла премьеру своего смартфона V40 на 22 января, но в интернете уже появились изображения грядущей новинки. Устройство получит массивный блок камер и дизайн...
 
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