Официальные рендеры Honor V40 появились до премьеры смартфона

Источник материала: Onliner

Honor перенесла премьеру своего смартфона V40 на 22 января, но в интернете уже появились изображения грядущей новинки. Устройство получит массивный блок камер и дизайн задней крышки с эффектными разводами.

Смартфон примечателен тем, что это первое самостоятельное устройство Honor — его выпускают уже после того, как бренд вышел из-под крыла Huawei.

По последним данным, Honor V40 получит 6,72-дюймовый экран (с технологией AMOLED и сканером отпечатков), его частота обновления составит 120 Гц. Вероятно, чипом послужит MediaTek Dimensity 1000 Plus. Фотосенсоры на задней крышке: 50 Мп (основная), 8 Мп (ультраширокая), 2 Мп (макро). А спереди в левом верхнем углу экрана разместят сенсоры на 32 Мп и 16 Мп.









Смартфон должен получить батарею на 4000 мАч, будет поддержка быстрой зарядки на мощности 66 Вт (и 50 Вт без проводов).