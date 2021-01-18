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Официальные рендеры Honor V40 появились до премьеры смартфона
Источник материала: Onliner
Honor перенесла премьеру своего смартфона V40 на 22 января, но в интернете уже
Смартфон примечателен тем, что это первое самостоятельное устройство Honor — его выпускают уже после того, как бренд вышел из-под крыла Huawei.
По последним данным, Honor V40 получит 6,72-дюймовый экран (с технологией AMOLED и сканером отпечатков), его частота обновления составит 120 Гц. Вероятно, чипом послужит MediaTek Dimensity 1000 Plus. Фотосенсоры на задней крышке: 50 Мп (основная), 8 Мп (ультраширокая), 2 Мп (макро). А спереди в левом верхнем углу экрана разместят сенсоры на 32 Мп и 16 Мп.
Смартфон должен получить батарею на 4000 мАч, будет поддержка быстрой зарядки на мощности 66 Вт (и 50 Вт без проводов).
Android, экран 5.71" IPS (720x1520), Mediatek MT6761 Helio A22, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.59" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Honor перенесла премьеру своего смартфона V40 на 22 января, но в интернете уже появились изображения грядущей новинки. Устройство получит массивный блок камер и дизайн...
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