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Белорусский рубль дешевеет ко всем валютам корзины
Источник материала: Onliner
Прошедшая длинная неделя закончилась двухдневным ростом белорусского рубля ко всем подряд. Эта тенденция оказалась недолгой. Сегодня доллар, евро и российский рубль скопом принялись дорожать.
Доллар с утра прибавил 1,06 копейки. Курс пока — 2,5534 рубля.
Евро подорожал на 0,5 копейки, торгуется по 3,0863.
Российский рубль тоже начал расти: плюс 0,45 копейки. Продается по 3,468 за сотню.
На прошлых торгах в
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