Белорусский рубль дешевеет ко всем валютам корзины

Источник материала: Onliner

Прошедшая длинная неделя закончилась двухдневным ростом белорусского рубля ко всем подряд. Эта тенденция оказалась недолгой. Сегодня доллар, евро и российский рубль скопом принялись дорожать.

Доллар с утра прибавил 1,06 копейки. Курс пока — 2,5534 рубля.

Евро подорожал на 0,5 копейки, торгуется по 3,0863.

Российский рубль тоже начал расти: плюс 0,45 копейки. Продается по 3,468 за сотню.

На прошлых торгах в субботу доллар потерял 1,32 копейки, стоил 2,5428. У евро был минус 2,04 копейки, он продавался по 3,0813. Сотня российских рублей подешевела на 1,91 копейки, за нее давали 3,4635 белорусского рубля.