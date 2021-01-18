Ермакова назначена главой правления Белгазпромбанка

Надежда Ермакова назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января. Ранее она была исполняющим обязанности главы банка.

Об этом сообщается на сайте ОАО «Белгазпромбанк».

Первым заместителем председателя правления назначена Ирина Потапова.

Заместителями председателя правления с 18 января назначены:

член правления Антонова Ирина Александровна ;

; член правления Кирьянов Константин Александрович ;

; член правления Короткевич Владимир Витальевич.

В конце ноября Александр Лукашенко принял Ермакову с докладом, и она сообщила , что банк функционирует в нормальном режиме, отток вкладов прекратился, контакт с акционерами восстановлен. Она заверила Лукашенко, что формирование состава правления завершится к середине декабря.

Экс-глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал Бабарико

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.