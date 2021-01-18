|
Ермакова назначена главой правления Белгазпромбанка
Источник материала: БДГ
Надежда Ермакова назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января. Ранее она была исполняющим обязанности главы банка.
Об этом
Первым заместителем председателя правления назначена Ирина Потапова.
Заместителями председателя правления с 18 января назначены:
В конце ноября Александр Лукашенко принял Ермакову с докладом, и она
Экс-глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал Бабарико
18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына
В данное время оба находятся в тюрьме, как и член штаба Бабарико
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надежда Ермакова назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января. Ранее она была исполняющим обязанности главы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)