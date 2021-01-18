Источник материала: Хартия'97

Алексей Навальный провел ночь в отделе полиции Химок 10 18.01.2021, 10:51

1,129

Алексей Навальный

Адвокатов к российскому оппозиционеру не пустили.

Российского политика Алексея Навального, задержанного вечером 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию, доставили во Второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки. Об этом сообщают соратники оппозиционера, пишет «Медуза» .

Там он провел ночь. Адвокатов к политику не пустили.

Навальный прилетел в Шереметьево из Берлина, где лечился после отравления ядом «Новичок». Самолет компании «Победа», на котором летел политик, изначально должен был приземлиться во Внуково, но перед посадкой лайнер перенаправили в другой аэропорт.

В пограничной зоне — до того, как политик пересек российскую границу — Навального остановили полицейские, действовавшие по распоряжению ФСИН.

В ведомстве объявили, что политик находится в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». ФСИН обвиняет Навального в том, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции, поэтому ведомство потребовало заменить ему условный срок на реальный. До избрания меры пресечения судом Навальный будет находиться под стражей, заявили во ФСИН.

Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске. pic.twitter.com/6eX1GIBwfz — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 17, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .