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Алексей Навальный провел ночь в отделе полиции Химок
Источник материала: Хартия'97
Алексей Навальный провел ночь в отделе полиции Химок
Адвокатов к российскому оппозиционеру не пустили.
Российского политика Алексея Навального, задержанного вечером 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию, доставили во Второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки. Об этом сообщают соратники оппозиционера, пишет
Там он провел ночь. Адвокатов к политику не пустили.
Навальный прилетел в Шереметьево из Берлина, где лечился после отравления ядом «Новичок». Самолет компании «Победа», на котором летел политик, изначально должен был приземлиться во Внуково, но перед посадкой лайнер перенаправили в другой аэропорт.
В пограничной зоне — до того, как политик пересек российскую границу — Навального остановили полицейские, действовавшие по распоряжению ФСИН.
В ведомстве объявили, что политик находится в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». ФСИН обвиняет Навального в том, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции, поэтому ведомство потребовало заменить ему условный срок на реальный. До избрания меры пресечения судом Навальный будет находиться под стражей, заявили во ФСИН.
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Адвокатов к российскому оппозиционеру не пустили.
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