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Египетские ученые объявили об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара

18.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Египетские ученые объявили об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара

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  • 18.01.2021, 10:42
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Египетские ученые объявили об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара
Фото: REUTERS/Hanaa Habib

Храму царицы Нейт около 4200 лет.

Бывший министр древностей Египта, археолог Захи Хавасс и его команда обнаружили десятки древних гробов и артефактов в огромном некрополе в Саккаре, к югу от Каира, пишет nv.ua.

Хавасс сообщил журналистам в некрополе Саккара, что археологи обнаружили храм царицы Нейт, жены короля Тети, первого царя Шестой династии, правившего Египтом с 2323 г. до н.э. до 2150 г. до н.э.

По его словам, археологи также нашли папирус длиной 4 метра, который включает тексты Книги мертвых, то есть собрания заклинаний, направленных на то, чтобы направлять мертвых через подземный мир в Древнем Египте.

Хавасс сказал, что археологи также раскопали могильные колодцы, гробы и мумии, относящиеся к Новому царству, правившему Египтом примерно между 1570 г. и 1069 г. до н.э.

По словам Хавасса, археологи обнаружили не менее 22 могильных валов глубиной до 12 метров с более чем 50 деревянными гробами времен Нового царства. Хавасс сказал, что на месте, расположенном недалеко от пирамиды Тети, уже более десяти лет ведутся работы.

Участок Саккара является частью некрополя в древней столице Египта Мемфисе, который включает в себя знаменитые пирамиды Гизы, а также меньшие пирамиды в Абу Сир, Дахшур и Абу Рувайш. Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.

Hа некоторых гробницах в Саккаре есть красочные проклятия, написанные на стенах. Археологи обнаружили на этом месте 160 гробов с останками, на некоторых из которых были разнообразные проклятья.

Салима Икрам, египтолог из Американского университета в Каире, отмечает, что надписи с предупреждениями в человеческих гробницах в основном служат для сдерживания злоумышленников, которые могли осквернить места упокоения мумий.

«Обычно они утверждают, что если в гробницу войдет нечистый человек (вероятно, телом или намерением), тогда совет богов может наказать нарушителя и свернуть ему шею, как гусю», — отметила она.

По словам Икрам, подобные проклятия предназначены для отпугивания грабителей могил, поскольку гробницы в загробной жизни воспринимались как дома для умерших.

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