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Лукашенко стал беззащитным изгоем

18.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашенко стал беззащитным изгоем

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  • 18.01.2021, 10:35
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Лукашенко стал беззащитным изгоем
фото: Василий Федосенко
REUTERS

Как белорусские протесты привели к полной изоляции узурпатора.

Чешское издание iDNES (перевод — inosmi.ru) пишет о полной международной изоляции Лукашенко.

- В выходные протестующие вновь прошли по улицам Минска, преследуемые силами правопорядка. Так начался шестой месяц антиправительственных протестов в Беларуси. Массовые выступления охватили страну после фальсифицированных августовских выборов президента.

Лукашенко вышел из схватки не только ослабевшим, без капли легитимности, но и изолированным. Для окружающего мира Лукашенко стал изгоем. За несколько недель он «промотал» весь капитал, который накопил в отношениях с Западом. Страны Европейского союза, как и Соединенные Штаты и остальные, несмотря на первоначальные колебания, сумели договориться о санкциях против представителей белорусского режима. Под угрозой оказалось и проведение престижного чемпионата мира по хоккею, который Беларусь должна принимать в этом году вместе с Латвией. Значительная часть международного сообщества дала понять, что больше не признает Лукашенко легитимным главой государства. Это закрывает ему путь за рубеж и ограничивает пространство для внешнеполитического маневра, делая беззащитным.

Белорусские протесты показывают, что может случиться, если непопулярный диктатор после 26 лет неограниченной власти захочет узнать, какова его популярность среди общественности, и с помощью имитации выборов демонстративно подтвердит свою легитимность. Все это обретает особенную актуальность в свете предстоящих в России в 2024 году выборов главы государства.

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Теги: Минск
 
 
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Как белорусские протесты привели к полной изоляции узурпатора.
 
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