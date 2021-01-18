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The National Interest: Кандидат Байдена на пост в Госдепе стал опасным сигналом для России

18.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

The National Interest: Кандидат Байдена на пост в Госдепе стал опасным сигналом для России

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  • 18.01.2021, 10:17
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The National Interest: Кандидат Байдена на пост в Госдепе стал опасным сигналом для России
Джо Байден

Шансы на сближение между Москвой и Вашингтоном сокращаются.

Решение избранного президента США Джо Байдена о назначении Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США может говорить о том, что его администрация выбирает курс на жесткую политику в отношении России. Со статьей американского издания The National Interest знакомит сайт Guildhall.

Нуланд свыше 30 лет работает в госдепе, курировала направления по России и странам бывшего СССР. Она также являлась сторонником политики экс-президента США Барака Обамы в отношении украинского курса.

Кроме того, она владеет русским языком, а также советует новой администрации США усилить санкционное давление в отношении России для создания глобального фронта для сдерживания военной агрессии Кремля.

"Сообщения о предстоящем назначении Виктории Нуланд стали для Москвы четким сигналом, что шансы на значимое сближение Соединенных Штатов и России при администрации Байдена сокращаются", – добавляют журналисты.

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