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Белорусам, которые едут в Австрию, теперь надо заполнить электронную декларацию
Источник материала: Партизан
Отправляющимся в Австрию гражданам Беларуси необходимо заполнить электронную декларацию. Об этом сообщает посольство Беларуси в Австрии.
«C 15 января 2021 года власти Австрии ввели электронное декларирование для прибывающих из-за рубежа граждан Австрии и иностранных граждан с целью упорядочивания и автоматизации процесса учета лиц, находящихся на обязательном десятидневном карантине», - говорится в сообщении.
Форма электронной декларации на немецком и английском языках размещена
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Отправляющимся в Австрию гражданам Беларуси необходимо заполнить электронную декларацию. Об этом сообщает посольство Беларуси в Австрии.
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