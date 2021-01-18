Альфа-Банк купит Франсабанк?













Итак, Телеграм-канал ЭКАНОМIКА рассказал следующее:





— Сразу несколько подписчиков сообщили, что белорусский Альфа-Банк планирует купить Франсабанк. Франсабанк — это банк с ливанским капиталом. Широкой публике они известен кредитованием инфраструктуры китайского парка «Великий камень» под Минском.





Мы попросили оба банка прокомментировать эту ситуацию, но пока что не получили от них ответов. Как только ответы будут получены, мы их опубликуем.





Напомним, Альфа-Банк (Беларусь) является универсальным банком и по величине активов, кредитного портфеля, средств клиентов, нормативного капитала входит в первую «десятку» крупнейших белорусских банков. Уставный фонд Банка составляет 101 368 726 белорусских рублей.





В свою очередь, Франсабанк оказывает полный спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Банк ориентирован на обслуживание как крупных предприятий, так и предприятия малого и среднего бизнеса. Другим важным направлением работы банка является развитие розничных услуг. Однако все знают Франсабанк, в первую очередь, по его проектам в «Великом камне».





Зачем же Альфа-Банку покупать Франсабанк? Как вариант, Альфа-Банк хочет активнее продвигаться в сегменте работы с юридическими лицами.





Напомним, в конце ноября 2020 года стало известно, что МТБанк покупает Идея Банк. Но, похоже, эта сделка не станет последней на банковском рынке Беларуси в 2021 году.