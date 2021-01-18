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«Мне говорили: "Такие, как ты, должны умереть!"». История Никиты, чью жизнь изменил ВИЧ-статус
Источник материала: Tut.by
Никита был обычным подростком, который любил ходить в клубы, встречаться с друзьями и хорошо проводить время. Но накануне 18-летия парень узнал о своем положительном ВИЧ-статусе, и… все изменилось. Вечеринки с друзьями перестали казаться такими заманчивыми, и, как говорит сам герой, «мозги стали на место». Это пилотный выпуск нового проекта «После», в котором мы рассказываем истории людей, чью жизнь какое-то событие разделило на две большие части — до и после.
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«Люди думают, что их это не касается. Какой-то там ВИЧ. И я так думал. Пока не сдал тест».
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