Дача по-норвежски. Вот как выглядит дом, который «идеально точно» разместили на участке

Источник материала: Tut.by

В Норвегии на берегу моря построили дачу, которая отлично вписывается в окружающий ландшафт. Как она выглядит и чем примечательна, показывает Deezen .





Дом находится, а южном побережье Норвегии — с видом на Осло-фьорд и остров Джелёйя. Его построил архитектор Джон Даниэльсен Орхус по заказу пары с двумя маленькими детьми из Осло.





— Участок принадлежал семье на протяжении нескольких поколений, он расположен в районе с множеством домов для отдыха, — говорит архитектор.





Г-образный дом был спроектирован так, чтобы вписываться в естественные выступы участка. Площадь дома — 70 квадратных метров.





Внешний фасад здания сделан из ели, которая перекликается с серым оттенком скалистого ландшафта.





Внутри дом тоже обшит елью. Вот какая там планировка и интерьер:













— Сложный ландшафт придал много энергии процессу проектирования. Отказ от необратимого вмешательства в местность — наша уважительная и устойчивая стратегия, — говорит Орхус.

Он также добавляет, что здание поэтому нужно было разместить «невероятно точно».