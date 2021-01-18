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Дача по-норвежски. Вот как выглядит дом, который «идеально точно» разместили на участке

18.01.2021 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Норвегии на берегу моря построили дачу, которая отлично вписывается в окружающий ландшафт. Как она выглядит и чем примечательна, показывает Deezen.


Дом находится, а южном побережье Норвегии — с видом на Осло-фьорд и остров Джелёйя. Его построил архитектор Джон Даниэльсен Орхус по заказу пары с двумя маленькими детьми из Осло.


— Участок принадлежал семье на протяжении нескольких поколений, он расположен в районе с множеством домов для отдыха, — говорит архитектор.


Г-образный дом был спроектирован так, чтобы вписываться в естественные выступы участка. Площадь дома — 70 квадратных метров.


Внешний фасад здания сделан из ели, которая перекликается с серым оттенком скалистого ландшафта.


Внутри дом тоже обшит елью. Вот какая там планировка и интерьер:




— Сложный ландшафт придал много энергии процессу проектирования. Отказ от необратимого вмешательства в местность — наша уважительная и устойчивая стратегия, — говорит Орхус.

Он также добавляет, что здание поэтому нужно было разместить «невероятно точно».

 
 
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