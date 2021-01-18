Какие курсы доллара и евро установили обменники в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Доллар и евро дорожают на торгах 18 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,41% — до 2,5531 рубля, евро вырос на 0,16% — до 3,0862 рубля, а российский рубль снизился на 0,26% — до 3,4546 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.34.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,595 рубля (Банк Дабрабыт), а ниже всего — 2,559 рубля (Абсолютбанк, Банк Решение).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,555 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке, Беларусбанке — 3,09 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,084 рубля.