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В США потребовали удалить Telegram из App Store из-за «экстремистских» сообщений

18.01.2021 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская НКО подала иск к Apple и потребовала удалить Telegram из App Store из-за «экстремистских» сообщений. Это произошло на фоне роста популярности мессенджера, пишет TJournal со ссылкой на The Washington Post.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Иск к Apple подала некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за более безопасный интернет), сообщил The Washington Post со ссылкой на копию документа. В нем говорится, что мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента.

В иске указано, что в Telegram распространяется незаконный контент, однако Apple, несмотря на освещение этой темы в СМИ, не предпринимала действий. В частности, такой контент распространялся во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января, говорится в документе.

Организация призвала Apple принять такие же меры, какие она приняла против Parler — аналога Twitter, который заблокировали из-за публикации экстремистских сообщений.

Президент коалиции и бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг назвал Telegram «распространителем» ненавистнических высказываний, в частности антисемитских. Он отметил, что это подвергает его как еврея опасности. Иск также планируется подать против Google, заявил адвокат организации Кит Альтман.

После штурма Капитолия 6 января сторонниками Трампа технологические компании стали сначала вводить ограничения для аккаунтов Дональда Трампа, а затем и для его сторонников. Их ввели Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Disord и другие площадки. Из-за этого Трамп завел аккаунт в Parler, однако Apple и Google заблокировали соцсеть из-за недостаточной модерации. Вскоре после этого Amazon отключил ее от хостинга, и после этого сервис стал недоступен.

На фоне этих событий популярность Telegram стала резко расти. Мессенджер вышел на второе место по скачиваниям в США к 12 января.

 
 
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В иске говорится, что мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента.
 
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