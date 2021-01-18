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Лукашенко рассказал про учения по отработке новых методов ведения войны
18.01.2021 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Белорусский лидер принял в понедельник во Дворце Независимости с докладом министра обороны Виктора Хренина.
Александр Лукашенко напомнил главе Минобороны, что он должен был совместно с российскими коллегами доработать "замысел и детали будущего белорусско-российского учения "Запад-2021".
"Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны", – цитирует главу государства БелТА.
По его словам, после ознакомления с замыслом учений, которые пройдут в 2021 году, он осознал, как продвинулась вперед белорусская армия.
После чего попросил Виктора Хренина доложить о том, удалось ли согласовать с российской стороной нюансы маневров, а также их замысел.
"Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение", - заявил Александр Лукашенко.
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В текущем году на белорусской территории пройдут совместные учения "Запад-2021", замысел которых разрабатывается и согласовывается с Россией.
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