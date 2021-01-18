Лукашенко рассказал про учения по отработке новых методов ведения войны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Белорусский лидер принял в понедельник во Дворце Независимости с докладом министра обороны Виктора Хренина.

Александр Лукашенко напомнил главе Минобороны, что он должен был совместно с российскими коллегами доработать "замысел и детали будущего белорусско-российского учения "Запад-2021".

"Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны", – цитирует главу государства БелТА.

По его словам, после ознакомления с замыслом учений, которые пройдут в 2021 году, он осознал, как продвинулась вперед белорусская армия.

После чего попросил Виктора Хренина доложить о том, удалось ли согласовать с российской стороной нюансы маневров, а также их замысел.

"Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение", - заявил Александр Лукашенко.

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