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Симоньян: американскому Deep State нужна война или постоянная угроза войны

18.01.2021 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Симоньян: американскому Deep State нужна война, или постоянная угроза войны

Глубинное государство или Deep state, которое управляет Соединенными Штатами, – это хорошо замешанная "солянка" из кланов, из семейственности, на которой зиждется как Конгресс, так и частные компании и организации, состоящие из силовиков и просачивающихся туда "IT-гениев". Так вот у этого Deep State никаких ценностей нет и не было никогда, есть лишь цена. Такое мнение высказала в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. 

© REUTERS / CARLOS BARRIA
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"В истории наших отношений с США бывали случаи, когда они дружили с нами, и это совпадало с той ценой, которая была назначена в тот момент. Какие фильмы голливудские снимались: про великий советский народ, про великую жертву, которую он приносит! Смотришь и сердце кровью обливается. И в царское время бывали такие периоды. Сейчас им это невыгодно. Они руководствуются тем, что рационально для них. Им нужна война или постоянная угроза войны", – сказала Симоньян.

Фрагмент программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" с участием главного редактора Международного информационного агентства "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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История с Трампом показала, что президент США – это "открытка", Америкой управляет Deep State: мнение главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.
 
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