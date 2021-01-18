Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Симоньян: американскому Deep State нужна война, или постоянная угроза войны

Глубинное государство или Deep state, которое управляет Соединенными Штатами, – это хорошо замешанная "солянка" из кланов, из семейственности, на которой зиждется как Конгресс, так и частные компании и организации, состоящие из силовиков и просачивающихся туда "IT-гениев". Так вот у этого Deep State никаких ценностей нет и не было никогда, есть лишь цена. Такое мнение высказала в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"В истории наших отношений с США бывали случаи, когда они дружили с нами, и это совпадало с той ценой, которая была назначена в тот момент. Какие фильмы голливудские снимались: про великий советский народ, про великую жертву, которую он приносит! Смотришь и сердце кровью обливается. И в царское время бывали такие периоды. Сейчас им это невыгодно. Они руководствуются тем, что рационально для них. Им нужна война или постоянная угроза войны", – сказала Симоньян.

Фрагмент программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" с участием главного редактора Международного информационного агентства "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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