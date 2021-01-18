Apple через суд хотят заставить удалить телеграм из App Store

Источник материала: KYKY

Не так давно телеграм стал вторым по скачиваемости приложением среди американцев. И вот некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за более безопасный интернет) решила подать иск к Apple с требованием удалить телеграм из App Store. Как сообщает The Washington Post, по мнению НКО мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента.

Отсюда и претензия к Apple – представители НКО уверены, что компания не принимает никаких действий, чтобы пресечь распространение якобы экстремистских сообщений в мессенджере. Которых, как говорится в иске, было особенно много в телеграме во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января.

По мнению НКО, Apple нарушает собственные правила, позволяя телеграму оставаться в App Store, поскольку компании известно, что он используется для притеснения и устрашения граждан.

В иске НКО также есть ссылка на прошлогодний пресс-релиз, где мессенджер называют «каналом коммуникации российского правительства и связанных с ним неонацистских и белых националистических групп, которые сеют ложь и расизм в США и Европе». Это напоминание о том, что в еще 2020-м президент коалиции и бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг призывал блокировать телеграм за то, что тот «разжигает ненависть». В этом году Гинзберг отметил, что также в телеграм распространяются и антисемитские высказывания, которые подвергают лично его как еврея опасности.

Также телеграм обвинили в том, что он никак не реагирует на распространение враждебных высказываний в адрес чернокожих людей. И прямо сейчас используется для подстрекания к беспорядкам в Америке.

Павел Дуров пока никак не прокомментировал иск.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января сторонниками Трампа технологические компании стали вводить ограничения сначала для аккаунтов Дональда Трампа, а затем и для его сторонников. Их ввели Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Disord и другие площадки. Из-за этого Трамп завёл аккаунт в Parler, однако Apple и Google заблокировали соцсеть из-за недостаточной модерации. Вскоре после этого Amazon отключил её от хостинга, и после этого сервис стал недоступен.