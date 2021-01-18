Что смотрели белорусы в 2020 году?

Видеосервис VOKA подвел итоги 2020 года, рассказал о самых ярких его проектах и поделился предпочтениями своих пользователей.

В 2020 году люди проводили больше времени дома — а значит, их интерес к контенту онлайн-видеосервисов ожидаемо увеличился.

VOKA приложил усилия к тому, чтобы удовлетворить самые разные интересы и запросы пользователей и максимально компенсировать им вынужденное отсутствие привычных офлайн-развлечений.





Эксклюзивно на VOKA они могли смотреть онлайн-концерты любимых групп (от РСП, AKUTE и NIZKIZ до N.R.M, Лявона Вольскага и Яна Яроша), актуальные театральные постановки Национального академического театра имени Янки Купалы и премьеры Республиканского театра белорусской драматургии, футбольные матчи Российской Премьер-Лиги и даже возвращение на ринг легендарного Майка Тайсона в поединке с Роем Джонсоном-младшим.

На протяжении сезона VOKA радовал своих зрителей уникальными онлайн-вечеринками с участием известных мировых диджеев и стендап-шоу от лучших белорусских комиков; помогал поддерживать себя в форме выпусками шоу «Про ЗОЖ» и комплексами упражнений Zaryadka от профессиональных тренеров; дарил возможность виртуально путешествовать по Беларуси в специальных выпусках шоу «Автопанорама: Белорусское золото» и «Поехали!».

А для любителей киберспорта VOKA активно организовывал и транслировал онлайн-турниры как по самым популярным дисциплинам (таким, как Counter Strike: Global Offencive и Dota 2), так и по свежим новинкам рынка (например, по Valorant).

За 2020 год количество уникальных пользователей сервиса выросло на 50%, а количество просмотров — на 40%. Больше всего — в 2 раза! — время просмотра выросло на телевизорах (как через ТВ-приставку, так и посредством Smart TV).

Достаточно активно зрители VOKA интересовались доступными на платформе фильмами и сериалами: время просмотров на протяжении года составило более 2,5 млн часов.

Чтобы рассказать, какие из них оказались самыми популярными, видеосервис составил свой рейтинг. В основу сравнения легло не количество просмотров контента, а общее время, которое зрители провели за тем или иным фильмом, сериалом или мультиком на протяжении 2020 года.

Больше всего пользователи VOKA любят посмеяться и провести время за просмотром какого-нибудь легкого кино — судя по тому, что самые высокие места в рейтинге заняли разнообразные российские комедии: «Хэппи-энд», «Громкая связь», «Давай разведемся!» «Отель «Белград»», «Холоп». Единственным исключением из этого правила в первой пятерке стала российская спортивная драма «Один вдох».

Однако пользователи VOKA c удовольствием пересматривают и голливудские блокбастеры, и постапокалиптические антиутопии. Нашлось место даже скандинавскому кино (а если точнее, триллеру «Идеальный пациент»), что нечасто можно увидеть в подобных рейтингах!

Самые популярные фильмы на VOKA за 2020 год выглядит следующим образом:

1. «Холоп»;

2. «Отель «Белград»»;

3. «Давай разведемся!»;

4. «Громкая связь»;

5. «Один вдох»;

6. «Хэппи-энд»;

7. «Идеальный пациент»;

8. «Бегущий по лезвию 2049»;

9. «Однажды... в Голливуде»;

10. «Стражи Галактики».

Стоит отметить, что по длительности просмотров самые сильные позиции — у сериалов. Причем, как и в случае с фильмами, самыми популярными сериалами на VOKA стали преимущественно российские работы: скандальные «Содержанки» Константина Богомолова и нашумевшие «Чики», а также «Фитнес», «Кухня. Война за отель» и «ИП Пирогова».

Продукция западных студий представлена всего тремя сериалами — зато все они безусловно относятся к числу культовых: «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и «Друзья».

В целом 10 лидеров 2020 года по времени просмотров на VOKA среди сериалов выглядит следующим образом:

1. «Гранд»;

2. «Содержанки»;

3. «Фитнес»;

4. «Кухня. Война за отель»;

5. «ИП Пирогова»;

6. «Игра престолов»;

7. «Чики»;

8. «Мир Дикого Запада»;

9. «Друзья»;

10. «257 причин, чтобы жить».

Достаточно активно интересовались контентом VOKA и маленькие зрители — причем как детскими мультсериалами, так и полнометражными анимационными фильмами от студий Disney и Pixar.

Самым популярным детским сериалом года оказался «Три кота». Продолжают удерживать интерес детей и приключения героев сериалов «Маша и Медведь», «Барбоскины» и «Фиксики». Из полнометражных мультипликационных фильмов рекорд по времени просмотров принадлежит «Моане».

А самым неожиданным участником рейтинга стала анимация «Уверх»: впервые в истории онлайн-кинотеатра VOKA в топ просмотров попал мультфильм, озвученный на белорусский язык. Причем на то, чтобы попасть в рейтинг, ему понадобилось всего чуть больше недели: в разделе CINEVOKA он появился буквально накануне наступления 2021 года.

Вот как расположились самые популярные детские мультфильмы и сериалы на VOKA по итогам 2020 года:

1. «Три кота»;

2. «Моана»;

3. «Маша и Медведь»;

4. «Барбоскины»;

5. «Фиксики»;

6. «Рапунцель: Запутанная история»;

7. «Корпорация монстров»;

8. «Тайна Коко»;

9. «Фиксики: Большой секрет»;

10. «Уверх!».

Пользователи активно смотрели доступный на видеосервисе контент не только на протяжении всего 2020 года — Новый 2021 год они тоже встречали вместе с VOKA. В период с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года они смотрели самые разные фильмы, сериалы и шоу-программы: от недавних премьер — комедии «Непосредственно Каха» и военной рамы «Покровские курсанты» — до «Елок лохматых» и старой доброй «Иронии судьбы, или С легким паром!».

В лидерах по популярности в эти дни оказались детские и семейные картины — «Холодное сердце», «Король Лев», «Малефисента» и «Малефисента: Владычица тьмы», «Алладин», «Последний богатырь». А из музыкальных шоу дольше всего зрители VOKA провели за просмотром большого концерта Игоря Крутого «В жизни раз бывает 60» и «Песни года 2018».

Контент видеосервиса пользователи смотрели на разных платформах — через интернет-браузер на сайте voka.tv , с помощью приложения для мобильных устройств, а также на телевизоре через ТВ-приставку или функцию Smart TV.

И здесь статистика распределилась следующим образом: наибольший процент просмотров — 86% — приходится на приставки. Далее следуют телевизоры с поддержкой Smart TV — 9%. По 2% приходится на просмотры через браузер и планшеты, и еще 1% составляют просмотры со смартфонов.