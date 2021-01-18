В Беларуси за сутки зарегистрировано 207 гололедных и холодовых травм, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



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Всего в стране с 1 по 17 января от холодовых и гололедных травм пострадали 2.442 человека. Из них 276 госпитализировано.

Больше всего пострадавших в Могилевской области: с начала года там зарегистрировано 548 пациентов, за последние сутки — 30. Гололедные травмы диагностированы у 532 (25), холодовые — у 16 (за сутки 5 человек). В больницы госпитализировано 67 пациентов (6).

В Брестской области обратились за медицинской помощью 223 человека (за последние сутки 38). Из-за гололеда пострадали 207 жителей региона (33), из-за мороза — 16 (5). В больницы госпитализированы 32 человека (за сутки — 3).

В Витебской области зарегистрировано 487 пациентов (за сутки 23). Гололедные травмы получили 474 человека (18), холодовые — 13 (5). Госпитализированы 37 человек (6).

В Гомельской области с начала года зарегистрировано 192 пациента (27). Гололедные травмы у 183 человек (за сутки 27), холодовые — у девяти. Госпитализировано 18 человек.

Пострадавших в Гродненской области — 343 (за сутки 47). Гололедные травмы у 323 человек (42), холодовые — у 20 пациентов (5). В учреждения здравоохранения доставили 62 человека (за сутки 9 пострадавших).

В Минской области зарегистрированы 305 пациентов (за сутки 16). От гололеда пострадали 297 (за сутки 11) человек, от мороза — восемь (за сутки пять). В больницу попал 31 человек (за сутки — 5).

В столице зарегистрировано 344 пациента (за сутки 26). Гололедные травмы — у 325 (13) пациентов, гололедные — у 19 пострадавших (13 за сутки). Госпитализировано 29 человек (за сутки — 8).