ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Массовая авария на МКАД попала на видео (видео)

18.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наш читатель Александр на днях стал очевидцем аварии на МКАД. На внутреннем кольце, в районе съезда на ул. Казинца, столкнулось четыре автомобиля: две легковушки, грузовик и бус-фургон. Судя по видео, дорога была расчищена, а машины двигались аккуратно и без превышений. Тем не менее произошла серия столкновений.

«Скорость движения по МКАД в тот момент была около 70—80 км/ч, не сразу можно было понять, как все произошло», — прокомментировал запись Александр.

Судя по ролику, Peugeot 406 оказался на пути грузовика, ехавшего в правой полосе: возможно, выехал из «кармана» остановки общественного транспорта. После этого маневра седан вмял в разделительное ограждение Toyota. В финале Peugeot досталось от буса. Информации о том, чтобы кто-то пострадал в данном происшествии, нет.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель Александр на днях стал очевидцем аварии на МКАД. На внутреннем кольце, в районе съезда на ул. Казинца, столкнулось четыре автомобиля: две легковушки,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезда "Друзей" раскрыла неожиданные подробности продолжения сериала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by