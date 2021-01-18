Удаленка и роботизация. В ООН рассказали, как изменится рынок труда в ближайшие пять лет

Источник материала: Onliner

Эксперты Всемирного экономического форума составили список важнейших тенденций, которые будут определять ситуацию на глобальном рынке труда в ближайшие пять лет. Некоторые изменения произойдут вследствие пандемии, но все главные тренды так или иначе уже были обусловлены технологическим прогрессом, сообщает ООН.

Итак, о каких главных тенденциях идет речь?

1. Автоматизация

Автоматизация производства происходит гораздо быстрее, чем ожидалось. И на фоне пандемии этот процесс только ускорился. Из-за этого работу в ближайшие пять лет потеряют 85 млн человек. Ожидается, что в 2025 году работа будет распределена примерно поровну между людьми и машинами.

2. «Революция роботов»

Эксперты прогнозируют, что одновременно в результате «революции роботов» на глобальном рынке труда будет создано 97 млн новых рабочих мест. Большинство из них, соответственно, в сфере искусственного интеллекта. Многие новые должности будут связаны также с созданием контента для социальных сетей. Среди других сфер деятельности, перспективных с точки зрения поиска работы, — «зеленая экономика», сфера услуг, маркетинг, сфера продаж и инженерное дело.

3. Аналитическое мышление, креативность и гибкость

Именно эти три качества в ближайшие пять лет работодатели будут больше всего ценить в своих сотрудниках. Кроме того, сообщают эксперты, соискателям работы не повредят стрессоустойчивость и обучаемость.

4. Переподготовка кадров

Почти половине всех работников в мире понадобится пройти различные курсы повышения квалификации и программы переподготовки. Именно на дополнительном обучении сотрудников сосредоточат свои усилия наиболее конкурентоспособные компании.

5. Удаленка

Примерно 84% работодателей в ближайшие пять лет переведут часть своих сотрудников на удаленную работу. Речь идет примерно о 44% рабочей силы. При этом некоторые руководители считают, что это может негативно отразиться на производительности труда и сотрудникам понадобится время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.