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Уровень городской безработицы в Китае в 2020 году составил 5,2%
Источник материала: АФН
Доля безработных среди городского населения Китая в 2020 году составила 5,2%, оставшись на прошлогоднем уровне.
Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР, передает ТАСС.
Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, показатель основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,7%, не изменившись по сравнению с 2019 годом.
Согласно документу, в 2020 году власти создали более 11,86 млн новых рабочих мест, выполнив план на 131,8%.
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Доля безработных среди городского населения Китая в 2020 году составила 5,2%, оставшись на прошлогоднем уровне.
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