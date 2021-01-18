Уровень городской безработицы в Китае в 2020 году составил 5,2%

Источник материала: АФН

Доля безработных среди городского населения Китая в 2020 году составила 5,2%, оставшись на прошлогоднем уровне.

Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР, передает ТАСС.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, показатель основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,7%, не изменившись по сравнению с 2019 годом.

Согласно документу, в 2020 году власти создали более 11,86 млн новых рабочих мест, выполнив план на 131,8%.