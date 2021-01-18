ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская о задержании Навального: "Нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине — дома"

18.01.2021 11:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала задержание российского оппозиционера Алексея Навального, проведенное в аэропорту Шереметьево, «опасным шагом».


 

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Тихановская отметила, что задержание Навального в московском аэропорту - «опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы».

«Беларусы много раз видели, как политиков задерживают, похищают и вывозят из страны, лишь бы заставить молчать. Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Павел Северинец, Николай Статкевич – все эти люди находятся в тюрьме, потому что старая политическая система не умеет конкурировать достойно. По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный», - отметила она в своем Instagram.

По ее мнению, каждый человек «имеет право на дом и цель политиков - помочь уехавшим из страны чувствовать себя на Родине как дома, а тем, кто остался, - перестать чувствовать себя в тюрьме».

«Задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине — дома», - заключила она.

Напомним, вчера, 17 января Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании Навального в московском аэропорту Шереметьево. Силовики задержали политика на паспортном контроле. Ночь он провел в полиции Химок.  Адвоката к нему не пустили.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала задержание российского оппозиционера Алексея Навального, проведенное в аэропорту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Воробьева: Мне порой бывает не комфортно, что стала символом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by