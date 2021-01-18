Александра Воробьева: Мне порой бывает не комфортно, что стала символом

Но факт остается фактом: стильная, хрупкая и смелая Александра, девушка Vogue, стала нашей героиней. Ее достоинство и красота поразили и на том самом знаменитом снимке Дарьи Бурякиной, совершенном в момент задержания девушки на Блестящем марше в 2020 году.





в новом клипе на песню Змицера Войтюшкевича «Неверагодныя», который появился на Youtube. Премьера нового видео стала поводом связаться с Александрой Воробьевой, и расcпросить девушку, собственно, о сьемках в ролике, жизни после «обложки Vouge», Ольге Хижинковой, женском движении и текущем моменте. Ее образ завораживает икоторый появился на Youtube. Премьера нового видео стала поводом связаться с Александрой Воробьевой, и расcпросить девушку, собственно, о сьемках в ролике, жизни после «обложки Vouge»,, женском движении и текущем моменте.











— Александра, кто предложил вам участие в клипе?





— Мне написал мой хороший знакомый. Мол, будем снимать клип для Змицера Войтюшкевича на песню «Неверагодныя», не буду я против поучаствовать. Меня предложение заинтересовало. Дальше со мной связался уже режиссер клипа — Андрей Гринько, рассказал вкратце как и что будет. Когда участвуешь в чем-то на политическую тематику есть небольшие сомнения, но я решила: будь что будет. А дальше уже начались съемки.





— В клипе разворачивается история, которая из романтической превращается в трагическую. Для вас, учитывая ваш опыт задержания, не было тяжело погружаться в предложенный контекст?





— Нет, не было. Мое задержание было настолько не травматичным и эмоционально, и физически, что работалось спокойно. Не знаю, как на моем месте было бы другому человеку, который пережил что-то более серьезное, но у меня не было никаких моментов из разряда травмирующие флэшбэки и так далее.





Все было легко и ровно, как и во время просмотра финального варианта клипа. Мне сейчас пишут большое количество людей, в том числе мужчины, что видео у них вызывает слезы, но у меня все оказалось сдержаннее по эмоциям.





— Как вам работалось с актером, который играет ОМОНовца? Все-таки танцевать с человеком в маске, — ощущения «так себе», мягко скажем.





— Честно скажу, что я прямо в восторге от своего партнера. Он много шутил, и тем самым разряжал обстановку. Еще я абсолютно не умею танцевать, а в клипе танцевальная сцена — одна из важнейших, как вы видели. Женя в этом мне очень помогал, вел меня по всем фронтам. Мне очень помогла его легкость.





— Александра, нельзя не отметить, что прекрасно выглядите: и в жизни, и в клипе. Сами создавали образы в видео? Выбирали костюмы?





— Вместе с режиссером. Он принес некоторые вещи, но в итоге снимали полностью в моей одежде. Она хорошо «вписалась». Не скажу, что образ, скажем, где я полностью в белом, соответствует тому, как я бы выглядела в жизни, но для клипа — это совершенно другое. В целом, все выглядит достаточно стильно.





— Говоря о стиле. Александра, после той самой фотографии вы стали героиней беларусских протестов. Как вы себя чувствуете в качестве стильной девушки с женских маршей? Изменилась ли ваша жизнь?





— Прекрасно чувствую, честно признаюсь. К счастью, в моей жизни не произошло дальнейших разбирательств, связанных с моей гражданской активностью. Тьфу, тьфу, тьфу, надеюсь, что и дальше все будет хорошо. А так — да, естественно, я заработала определенный социальный капитал.





Меня постоянно узнают на улице, сейчас уже меньше, потому я всегда в маске, но даже в ней меня почему-то умудряются узнавать и говорить хорошие слова. На фоне всей этой истории, честно говоря, если отбросить момент задержания, я «словила негатива», может, один процент из ста. Все остальное, — это поддержка, хорошие слова, помощь.





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— Бизнес пошел в гору?





— В каком-то смысле. Стало больше подписчиков в моем Инстаграме, и, естественно, многие подписчицы — это мои потенциальные клиенты, которые заказывают у меня съемки. Многие были подписаны до всего на меня годами, но решились написать, познакомиться лично только уже после всех событий. Работаю больше как фотограф, меньше как стилист, но и в этой стезе тоже.





— Никто не обращается к вам с таким запросом: можно мне такой look как у вас был во время задержания?





— Слава Богу, таких запросов нет (смеется). Если девушке я еще могу помочь в этом вопросе, то ее парня вряд ли смогу нарядить в соответствующий костюмчик.





— После того, что с вами произошло, можно сказать, что изменился градус вашего восприятия событий? Чувствуете ли вы особую ответственность, о которой говорят многие люди, которые оказались в поле общественного внимания?





— По поводу ответственности я бы так все же не сказала. Я не чувствую себя должной превращаться в лидера мнений, более активно продвигать свою позицию. Да, я отмечаю в своем блоге события, которые меня волнуют, но я бы не хотела трансформировать свою площадку в новостной канал. Мне кажется, что новостные каналы и так у всех есть.





С другой стороны, я испытываю смешанные чувства. Мне даже порой бывает не комфортно, что стала символом: люди пишут мне о том, что я их вдохновляю, а мне кажется, что я ничего не сделала. Политзаключенные продолжают сидеть в тюрьме, репрессии продолжаются… От этого меня конкретно периодически «накрывает».





Стали ли мои действия в итоге чем-то важным? — вот тот вопрос, который я себе задаю. В то же время, я объективно понимаю, что вдохновить — если человеку нужна была какая-то эмоциональная поддержка и он ее нашел, — это тоже важно.





— Несомненно, важно, и примеры этого вдохновения могут быть самые разные. В том же 2020 году история Ольги Хижинковой потрясла многих. Говорят, что вы знакомы, это правда?





— Нет, не знакомы, но знаю Олю через знакомых. Она как раз тот самый человек, который меня безумно восхищает. При чем Ольга меня восхищала еще до всех этих событий. Все знают, что она помогает животным, но это не все ее добрые дела. Оля приезжала к нашему общему знакомому с детства — мальчику с ДЦП, общалась с ним. Он считает ее своим другом. Я это знаю от семьи этого мальчика. Она — огромная молодец!





Что до последних событий… То, как она стойко выдержала всю эту «дичь» — иначе это и не назовешь, — вызывает только уважение, повторюсь, восхищение, и, естественно, огромную злость к нашим властям. Запереть девушку на такой срок, — это просто выходит за грани всего нормального! Думаю, что они «прицепились» к ней именно потому, что она — личность. Желаю Ольге больше никогда не переживать ничего подобного.





— Как вам кажется, возросло ли влияние женщин в результате беларусских протестов? Ведь столько девушек, женщин стали примерами стойкости и мужества: мы сейчас говорили про Ольгу, но как раз клип, в котором вы приняли участие, тоже это подтверждает. Там есть образы Нины Багинской…





— …и Марии Колесниковой, и мой образ, который является собирательным образом всех беларусских девушек. Несомненно, беларуски достойны восхищения, — об этом и песня «Неверагодныя», и видео Андрея Гринько.





В то же время, в контексте вашего вопроса я хочу сказать и о беларусских мужчинах. Если смотреть объективно, физически мужчины пострадали гораздо сильнее. О женщинах все говорят, потому что такое активное глобальное участие женщин в политической жизни, в протестах, — это не привычно для нашего общества. Но, в принципе, и таких массовых протестов у нас раньше не было.





Меня как-то спросили: беларусскую революцию, на ваш взгляд, сделали женщины? Мое мнение, что нашу революцию делали беларусы. Все вместе. Женщины — великолепны, мужчины — молодцы, но, конечно, вопросов ко всему и ко всем еще очень много. К сожалению, все это только начало. И какой дальше будет роль женщины в протестах, — пока сложно сказать.





— Александра, как вы воспринимаете текущую ситуацию? Наступил 2021 год, который обещал определенные изменения к лучшему (во всяком случае хотелось в них верить), но задержания и репрессии продолжаются.





— Я, в принципе, входила в этот год с мыслью, что он будет очень тяжелым. Так и оно произошло. Читаю сейчас новости, сколько прорабатывается уголовных дел, — и все это очень сильно расстраивает. Видно, что у них появилось больше времени, политических заключенных будет все больше, к сожалению. У меня столько знакомых убежало из страны, — а они просто могли быть за решеткой.





Если честно, я не знаю как со всем этим жить, и что я в данный момент могу поменять. Не хотелось бы мрачных прогнозов, но думаю, что нас ждет еще не один год противостояния. В 2021 году просто нужно продолжать работать дальше по всем направлениям. Мыслей у меня много, но как будет на самом деле, — не известно. Естественно, несмотря ни на что, хотелось бы верить в лучшее.









— Вас не посещала мысль об отъезде?





— Посещала. У меня есть молодой человек, у него ситуация гораздо сложнее, чем у меня. Поэтому такие варианты рассматриваем.





В целом, уезжать, конечно, не хочется. Я всегда хотела жить в Беларуси. Помню, в школе мои одноклассники мечтали уехать в США, у меня никогда не было такой мечты. Хочется жить здесь, делать эту страну лучше. Но когда в любой момент могут отобрать твой бизнес, посадить в тюрьму, — объективно трудно сохранять спокойствие и энергию для созидания. Трудно не думать о том, что все, что ты создал, могут разрушить.





Сейчас меня держат здесь только люди. Сколько потрясающих людей подарил мне прошедший год, — это действительно что-то невероятное! Столько прекрасных было знакомств , и я понимаю, что в других условиях мы с кем-то могли и не встретиться, и не сойтись. Я это очень ценю, и очень хочется, чтобы как можно больше этих замечательных людей были на свободе, были счастливы, оставались в нашей стране.





— Ваше внутреннее состояние находит отображение в вашем облике? Интересно, ваш стиль сейчас изменился?





— Это правда, есть трансформации. Во-первых, холодное время года. Особо не до стиля — просто тепло одеваешься. В то же время, могу отметить, что до этого года не носила спортивный костюм по городу, а сейчас — пожалуйста. В целом, часто бывает состояние, что хочется спрятаться, стать невидимкой. Огромная байка с капюшоном, спортивные штаны, еще какой-то огромный пуховик или пальто, — просто спрятаться ото всех, быть «в домике».





Плюс заметила, что практически полностью переоделась в черный. В гардеробе есть немного белого, цветного, но 80% — черных вещей. И как-то в этом цвете мне хочется находиться. Я не пытаюсь здесь искать какие-то очень глубокие психологические моменты, но мне кажется, что они все-таки тоже есть.





— Кстати, в клипе один из самых запоминающихся образов, — тот, где вы в белом, с красным бусами. Такой праздничный образ, можно сказать, триумфальный. Любопытно, не правда ли?





— Да (смеется). Образ, абсолютный не свойственный для меня реальной. Вещи все мои, да, но я бы так сейчас, конечно, не оделась. Слишком празднично и триумфально. Хотя, кто знает? Конечно, хотелось бы прогуляться в белом пальто по свободной Беларуси, и знать, что твои цветы никто не помнет.