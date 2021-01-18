Трамп собирается помиловать около 100 человек в свой последний рабочий день – CNN









Трамп собирается помиловать "белых воротничков" и известных рэп-исполнителей. Пока не ожидается, что в списке окажется он сам, отметили собеседники канала. Два источника сообщили, что в воскресенье в Белом доме состоялось заседание, на котором согласовали список лиц, подлежащих помилованию. –





Президент США постоянно продвигал инициативы о помиловании накануне Рождества. В этом году он приостановил их действия перед беспорядками 6 января возле здания Капитолия и сразу после них.





Помощники сказали, что Трамп был особенно сосредоточен на подсчете голосов коллегии выборщиков и это не позволяло ему принимать окончательные решения о помиловании. Официальные лица Белого дома ожидали, что процедура помилования возобновится после 6 января, но Трамп не стал этого делать после того, как его обвинили в подстрекательстве к беспорядкам.





Беспорядки возле Капитолия 6 января охладили желание Трампа помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани. Сейчас помощники не думают, что он пойдет на этот шаг, уточнили источники телеканала.





После беспорядков советники президента призывали его отказаться от самопомилования, потому что это будет означать, что он в чем-то виноват. Некоторые из его советников призывали не утверждать помилования для участников беспорядков в Капитолии.





Один из чиновников Белого дома сказал, что документы для помилования еще не готовы. По сведениям CNN, среди помилованных нет имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Также неясно, помилует ли Трамп своего бывшего советника Стива Бэннона.





Источники сообщают, что внутри Белого дома идет борьба за кандидатов на помилование среди союзников Трампа и правозащитных групп. Их имена могут добавляться и удаляться до последней минуты. В воскресенье, 17 января, газета The New York Times сообщила, что некоторым из этих людей платили десятки тысяч долларов за лоббирование интересов преступников, которые были в списке на помилование.





По информации газеты, Трамп рассматривал возможность помилований для своих детей Дональда-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп. Речь шла о старшем советнике Белого дома и муже Иванки Трамп Джареде Кушнере. По данным издания, нынешний президент опасается, что при власти Джо Байдена минюст США будет вести расследование в отношении всех вышеперечисленных.





Ни один президент США за всю историю не помиловал себя, поэтому законность такого решения никогда не оверялась в системе правосудия. Юристы расходятся во мнениях относительно того, признают ли такое помилование суды, уточнила газета.



