Сервис VOKA рассказал, какие фильмы, сериалы и мультики были популярны у белорусов в прошлом году

Источник материала: Tut.by

Фильм «Холоп», сериал «Гранд» и мультфильм «Три кота» стали самыми популярными у белорусских пользователей видеосервиса VOKA в 2020 году. Об этом при подведении итогов прошлого года рассказали представители сервиса.



Фото: кадр из фильма «Холоп». Снимок использован в качестве иллюстрации

За просмотров фильмов и сериалов зрители VOKA в 2020-м году провели более 2,5 млн часов. При составлении топа самых популярным учитывалось не количество просмотров контента, а общее время, которое зрители провели за ним в течение целого года.

Больше всего в прошедшем году пользователи смотрели «легкое» кино: самые высокие места в рейтинге заняли российские комедии. Единственным исключением в первой пятерке стала спортивная драма «Один вдох». Однако пересматривают белорусы и голливудские блокбастеры, и постапокалиптические антиутопии. В топе нашлось место даже триллеру «Идеальный пациент».

Самые популярные фильмы на VOKA за 2020 год

1. «Холоп»

2. «Отель „Белград“»

3. «Давай разведемся!»

4. «Громкая связь»

5. «Один вдох»

6. «Хэппи-энд»

7. «Идеальный пациент»

8. «Бегущий по лезвию 2049»

9. «Однажды… в Голливуде»

10. «Стражи Галактики»

Стоит отметить, что по длительности просмотров самые сильные позиции — у сериалов. Причем, как и в случае с фильмами, самыми популярными сериалами на VOKA стали преимущественно российские работы. На первом месте — «Гранд», продолжение ситкома «Отель Элеон».



«Гранд». Фото: кадр из сериала

В списке также скандальные «Содержанки» Константина Богомолова и нашумевшие «Чики», а также «Фитнес», «Кухня. Война за отель» и «ИП Пирогова». Продукция западных студий представлена всего тремя сериалами — зато все они безусловно относятся к числу культовых: «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и «Друзья».

Самые популярные сериалы на VOKA за 2020 год

1. «Гранд»

2. «Содержанки»

3. «Фитнес»

4. «Кухня. Война за отель»

5. «ИП Пирогова»

6. «Игра престолов»

7. «Чики»

8. «Мир Дикого Запада»

9. «Друзья»

10. «257 причин чтобы жить»

Достаточно активно интересовались контентом VOKA и маленькие зрители — причем как детскими мультсериалами, так и полнометражными анимационными фильмами от студий Disney и Pixar. Самым популярным детским сериалом года оказался «Три кота».



Фото: кадр из мультсериала

Продолжают удерживать интерес детей и приключения героев сериалов «Маша и Медведь», «Барбоскины» и «Фиксики». Самым неожиданным участником рейтинга стала анимация «Уверх»: впервые в истории онлайн-кинотеатра VOKA в топ просмотров попал мультфильм, озвученный на белорусский язык. Причем на то, чтобы попасть в рейтинг, ему понадобилось всего чуть больше недели: в разделе CINEVOKA он появился буквально накануне наступления 2021 года.

Самые популярные мультфильмы на VOKA за 2020 год

1. «Три кота»

2. «Моана»

3. «Маша и Медведь»

4. «Барбоскины»

5. «Фиксики»

6. «Рапунцель: Запутанная история»

7. «Корпорация монстров»

8. «Тайна Коко»

9. «Фиксики: Большой секрет»

10. «Уверх!»

Отметим, что в прошлом году количество уникальных пользователей сервиса выросло на 50%, а количество просмотров — на 40%. Однако абсолютных цифр сервис не называет. Наибольший процент просмотров контента видеосервиса приходится на ТВ-приставки (86%). Далее следуют телевизоры с поддержкой Smart TV — 9%. По 2% приходится на просмотры через браузер и планшеты, и еще 1% составляют просмотры со смартфонов.