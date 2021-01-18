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Сервис VOKA рассказал, какие фильмы, сериалы и мультики были популярны у белорусов в прошлом году
Источник материала: Tut.by
Фильм «Холоп», сериал «Гранд» и мультфильм «Три кота» стали самыми популярными у белорусских пользователей видеосервиса VOKA в 2020 году. Об этом при подведении итогов прошлого года рассказали представители сервиса.
За просмотров фильмов и сериалов зрители VOKA в 2020-м году провели более 2,5 млн часов. При составлении топа самых популярным учитывалось не количество просмотров контента, а общее время, которое зрители провели за ним в течение целого года.
Больше всего в прошедшем году пользователи смотрели «легкое» кино: самые высокие места в рейтинге заняли российские комедии. Единственным исключением в первой пятерке стала спортивная драма «Один вдох». Однако пересматривают белорусы и голливудские блокбастеры, и постапокалиптические антиутопии. В топе нашлось место даже триллеру «Идеальный пациент».
Самые популярные фильмы на VOKA за 2020 год
1. «Холоп»
Стоит отметить, что по длительности просмотров самые сильные позиции — у сериалов. Причем, как и в случае с фильмами, самыми популярными сериалами на VOKA стали преимущественно российские работы. На первом месте — «Гранд», продолжение ситкома «Отель Элеон».
В списке также скандальные «Содержанки» Константина Богомолова и нашумевшие «Чики», а также «Фитнес», «Кухня. Война за отель» и «ИП Пирогова». Продукция западных студий представлена всего тремя сериалами — зато все они безусловно относятся к числу культовых: «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и «Друзья».
Самые популярные сериалы на VOKA за 2020 год
1. «Гранд»
Достаточно активно интересовались контентом VOKA и маленькие зрители — причем как детскими мультсериалами, так и полнометражными анимационными фильмами от студий Disney и Pixar. Самым популярным детским сериалом года оказался «Три кота».
Продолжают удерживать интерес детей и приключения героев сериалов «Маша и Медведь», «Барбоскины» и «Фиксики». Самым неожиданным участником рейтинга стала анимация «Уверх»: впервые в истории онлайн-кинотеатра VOKA в топ просмотров попал мультфильм, озвученный на белорусский язык. Причем на то, чтобы попасть в рейтинг, ему понадобилось всего чуть больше недели: в разделе CINEVOKA он появился буквально накануне наступления 2021 года.
Самые популярные мультфильмы на VOKA за 2020 год
1. «Три кота»
Отметим, что в прошлом году количество уникальных пользователей сервиса выросло на 50%, а количество просмотров — на 40%. Однако абсолютных цифр сервис не называет. Наибольший процент просмотров контента видеосервиса приходится на ТВ-приставки (86%). Далее следуют телевизоры с поддержкой Smart TV — 9%. По 2% приходится на просмотры через браузер и планшеты, и еще 1% составляют просмотры со смартфонов.
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Фильм «Холоп», сериал «Гранд» и мультфильм «Три кота» стали самыми популярными у белорусских пользователей видеосервиса VOKA в 2020 году. Об этом при подведении...
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