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«Выбор покупателей». Топ-5 обогревателей, которые сейчас покупают в Беларуси

18.01.2021 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние несколько суток в Беларуси наблюдаются устойчивые морозы, температура воздуха опускается ниже −20…−25°С. Судя по прогнозу, еще несколько дней такая ситуация сохранится. Каталог Kupi.TUT.BY базируется на «Яндекс.Маркете», в котором некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Мы посмотрели, какие обогреватели оказались в этом списке.

Регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае, обогреватели — отсортировали по популярности. Девайсов с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много, большинство — от одних и тех же производителей. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных.

Ballu BEC/EVU-2000


Это — электрический конвектор. Нагрев воздуха в таких приборах основан на процессе конвекции: горячий, более разреженный воздух уходит вверх, к потолку, а тяжелый и холодный, наоборот, стремится вниз. С помощью таких потоков воздушных масс и происходит нагрев воздуха.

Наша модель от Ballu с мощностью обогрева в 2000 Вт способна обогреть комнату в 25 квадратных метров, оснащается функциями отключения при перегреве и опрокидывании, а также отличается влагозащищенным корпусом. А еще конвектор, если необходимо, даже можно повесить на стену.

Но есть нюанс: в описании к устройству уточняется, что для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).

В отзывах юзеры хвалят компактные размеры аппарата и низкий уровень шума. Модуль управления может быть электронным. А еще можно докупить адаптер для управления конвектором со смартфона через Wi-Fi. Особых минусов пользователи в большинстве случаев не находят, правда, не всем нравится, что комплект шасси приходится докупать отдельно.

Ballu BEC/SM-1000


Если верить «Яндекс.Маркету», то этот конвектор с отметкой «Выбор покупателей» находится на втором месте по популярности после описанной выше модели. Разница между ними, кроме цены, в основном в производительности. Так, в SM-1000 мощность обогрева составляет только 1000 Вт, максимальная площадь комнаты соответственно — 15 квадратных метров.

В остальном параметры схожи: оба аппарата поддаются как напольной, так и настенной установке, оснащаются функциями отключения при перегреве и опрокидывании, а также могут похвастаться влагозащищенным корпусом. В активе также термостат — позволяет приборам включаться только на время, необходимое для нагрева до заданной температуры, что существенно экономит энергию.

В комментариях хвалят то, что «ножки» устройства идут в комплекте поставки BEC/SM-1000, настроить конвектор также несложно, функция отключения при опрокидывании работает исправно — юзеры сообщают, что даже если просто наклонить устройство, оно самостоятельно выключится.

Как ни странно, но существенных минусом пользователи не обнаружили. Кто-то только написал, что не рекомендует часто снимать комплектные «ножки». Якобы конструкция достаточно хлипкая и без бережного обращения может выйти из строя.

Ballu Level BOH/LV-11 2200


Третьей популярной моделью «Выбора покупателей» подряд становится устройство от этой компании. Впрочем, на этот раз речь идет про «классический» масляный радиатор, установленный на колесики — при необходимости перемещать его ко комнатам будет проще.

Краткие характеристики обогревателя такие: максимальная мощность обогрева — 2200 Вт, максимальная площадь — 27 квадратных метров (на наш взгляд, этого показателя хватит большинству потенциальных покупателей аппарата с запасом). Производитель также может похвастаться наличием одиннадцати секций обогрева и функцией отключения при перегреве. Управление тут более простое — поворотными механическими переключателям. В активе три режима мощности нагрева и термостат.

В отзывах в основном хвалят скорость нагрева как самого устройства, так и воздуха в помещении. Минусов модели, опять же, пользователи практически не называют.

Electrolux ECH/T-1500 E


Возвращаемся к чуть более технически продвинутым электрическим конвекторам. По мощности эта модель от Electrolux находится где-то между первыми двумя рассмотренными нами аппаратами от Ballu. Максимальная мощность обогрева тут составляет 1500 Вт, этого хватит для помещения площадью в 20 квадратных метров.

В остальном набор возможностей вполне стандартный: есть термостат, электронное управление режимами обогрева (их два), режим «антизамерзания» и отключения при перегреве. Корпус — влагозащищенный. А еще в комплект поставки тут входят колесики — так удобнее перемещать устройство. Кроме того, конвектор можно установить как на пол, так и повестить на стену.

В отзывах устройство хвалят не только по его основному предназначению — похоже, с обогревом помещений модель справляется неплохо — но и за мелочи. Так, например, один из юзеров пишет, что электронная панель управления расположена так, что к ней легко подобраться при любом способе установки конвектора.

Существенных недостатков пользователи не нашли.

Timberk TEC.PF9N DG 2000 IN


В категории «Выбора покупателей» кроме моделей от Ballu и Electrolux отыскался и такой аппарат от Timberk. Его мощность обогрева — 2000 Вт, подойдет для помещений площадью до 23 «квадратов».

В описании устройства говорится, что у него два режима нагрева, функция термостата, механическая система управления, влагозащищенный корпус с поддержкой технологии, противоборствующей замерзанию, а также напольный и настенный варианты установки. В общем, все стандартно.

Жаль только, что в комплекте поставки нет колесиков для более удобной транспортировки — в отзывах это назвали основным минусом устройства. В остальном, похоже, особых претензий у пользователей нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Последние несколько суток в Беларуси наблюдаются устойчивые заморозки, температура воздуха зачастую опускается ниже 20−25°С.
 
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