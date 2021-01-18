«Выбор покупателей». Топ-5 обогревателей, которые сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Последние несколько суток в Беларуси наблюдаются устойчивые морозы, температура воздуха опускается ниже −20…−25°С. Судя по прогнозу, еще несколько дней такая ситуация сохранится. Каталог Kupi.TUT.BY базируется на «Яндекс.Маркете», в котором некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Мы посмотрели, какие обогреватели оказались в этом списке.

Регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае, обогреватели — отсортировали по популярности. Девайсов с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много, большинство — от одних и тех же производителей. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных.





Это — электрический конвектор. Нагрев воздуха в таких приборах основан на процессе конвекции: горячий, более разреженный воздух уходит вверх, к потолку, а тяжелый и холодный, наоборот, стремится вниз. С помощью таких потоков воздушных масс и происходит нагрев воздуха.

Наша модель от Ballu с мощностью обогрева в 2000 Вт способна обогреть комнату в 25 квадратных метров, оснащается функциями отключения при перегреве и опрокидывании, а также отличается влагозащищенным корпусом. А еще конвектор, если необходимо, даже можно повесить на стену.

Но есть нюанс: в описании к устройству уточняется, что для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).

В отзывах юзеры хвалят компактные размеры аппарата и низкий уровень шума. Модуль управления может быть электронным. А еще можно докупить адаптер для управления конвектором со смартфона через Wi-Fi. Особых минусов пользователи в большинстве случаев не находят, правда, не всем нравится, что комплект шасси приходится докупать отдельно.





Если верить «Яндекс.Маркету», то этот конвектор с отметкой «Выбор покупателей» находится на втором месте по популярности после описанной выше модели. Разница между ними, кроме цены, в основном в производительности. Так, в SM-1000 мощность обогрева составляет только 1000 Вт, максимальная площадь комнаты соответственно — 15 квадратных метров.

В остальном параметры схожи: оба аппарата поддаются как напольной, так и настенной установке, оснащаются функциями отключения при перегреве и опрокидывании, а также могут похвастаться влагозащищенным корпусом. В активе также термостат — позволяет приборам включаться только на время, необходимое для нагрева до заданной температуры, что существенно экономит энергию.

В комментариях хвалят то, что «ножки» устройства идут в комплекте поставки BEC/SM-1000, настроить конвектор также несложно, функция отключения при опрокидывании работает исправно — юзеры сообщают, что даже если просто наклонить устройство, оно самостоятельно выключится.

Как ни странно, но существенных минусом пользователи не обнаружили. Кто-то только написал, что не рекомендует часто снимать комплектные «ножки». Якобы конструкция достаточно хлипкая и без бережного обращения может выйти из строя.





Третьей популярной моделью «Выбора покупателей» подряд становится устройство от этой компании. Впрочем, на этот раз речь идет про «классический» масляный радиатор, установленный на колесики — при необходимости перемещать его ко комнатам будет проще.

Краткие характеристики обогревателя такие: максимальная мощность обогрева — 2200 Вт, максимальная площадь — 27 квадратных метров (на наш взгляд, этого показателя хватит большинству потенциальных покупателей аппарата с запасом). Производитель также может похвастаться наличием одиннадцати секций обогрева и функцией отключения при перегреве. Управление тут более простое — поворотными механическими переключателям. В активе три режима мощности нагрева и термостат.

В отзывах в основном хвалят скорость нагрева как самого устройства, так и воздуха в помещении. Минусов модели, опять же, пользователи практически не называют.





Возвращаемся к чуть более технически продвинутым электрическим конвекторам. По мощности эта модель от Electrolux находится где-то между первыми двумя рассмотренными нами аппаратами от Ballu. Максимальная мощность обогрева тут составляет 1500 Вт, этого хватит для помещения площадью в 20 квадратных метров.

В остальном набор возможностей вполне стандартный: есть термостат, электронное управление режимами обогрева (их два), режим «антизамерзания» и отключения при перегреве. Корпус — влагозащищенный. А еще в комплект поставки тут входят колесики — так удобнее перемещать устройство. Кроме того, конвектор можно установить как на пол, так и повестить на стену.

В отзывах устройство хвалят не только по его основному предназначению — похоже, с обогревом помещений модель справляется неплохо — но и за мелочи. Так, например, один из юзеров пишет, что электронная панель управления расположена так, что к ней легко подобраться при любом способе установки конвектора.

Существенных недостатков пользователи не нашли.





В категории «Выбора покупателей» кроме моделей от Ballu и Electrolux отыскался и такой аппарат от Timberk. Его мощность обогрева — 2000 Вт, подойдет для помещений площадью до 23 «квадратов».

В описании устройства говорится, что у него два режима нагрева, функция термостата, механическая система управления, влагозащищенный корпус с поддержкой технологии, противоборствующей замерзанию, а также напольный и настенный варианты установки. В общем, все стандартно.

Жаль только, что в комплекте поставки нет колесиков для более удобной транспортировки — в отзывах это назвали основным минусом устройства. В остальном, похоже, особых претензий у пользователей нет.