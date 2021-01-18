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«За теплую и уютную казарму». Спецназовцы сняли ролик с благодарностями Лукашенко
Источник материала: Tut.by
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«Пока министр Хренин готовится к докладу, посмотрите, какой ролик сняли спецназовцы из 5-ой бригады!», — говорится в описании.
В начале ролика семья от лица военнослужащих бригады выражает слова благодарности главнокомандующему «за возможность спокойно трудиться и воспитывать детей».
Напомним, что главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь сейчас является Александр Лукашенко.
Далее следуют кадры, снятые в казарме, спортзале, полигоне и так далее. Вот за что благодарят спецназовцы: «За теплую и уютную казарму»; «за хорошие условия занятий спортом»; «за возможность с головою уйти в боевую подготовку»; «за современную и надежную технику».
В конце та же семья и остальные участники говорит: «Спасибо за мирную Беларусь!».
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