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«За теплую и уютную казарму». Спецназовцы сняли ролик с благодарностями Лукашенко

18.01.2021 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали ролик, который сняли спецназовцы из 5-й отдельной бригады специального назначения. В нем они благодарят Александра Лукашенко за «мирную Беларусь».

 

«Пока министр Хренин готовится к докладу, посмотрите, какой ролик сняли спецназовцы из 5-ой бригады!», — говорится в описании.

В начале ролика семья от лица военнослужащих бригады выражает слова благодарности главнокомандующему «за возможность спокойно трудиться и воспитывать детей».

Напомним, что главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь сейчас является Александр Лукашенко.

Далее следуют кадры, снятые в казарме, спортзале, полигоне и так далее. Вот за что благодарят спецназовцы: «За теплую и уютную казарму»; «за хорошие условия занятий спортом»; «за возможность с головою уйти в боевую подготовку»; «за современную и надежную технику».

В конце та же семья и остальные участники говорит: «Спасибо за мирную Беларусь!».

 
 
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