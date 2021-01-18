Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу", заявил во Дворце Независимости министр обороны Виктор Хренин во время доклада главе государства.

По его словам, анализ оперативной и боевой подготовки, которые проходят в соседних с республикой государствах, позволяет прийти к выводам, что их количество возрастает.

"И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины", - констатировал министр обороны Беларуси.

По его мнению, эти вроде бы разрозненные по месту и времени, вопросам которые там отрабатываются, привлеченным войскам учения говорят о том, что западные страны продолжают искать решение по "белорусскому выступу".

"Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия", - считает Виктор Хренин, его слова приводит БелТА .

Глава оборонного ведомства добавил, что исходя из текущей ситуации, совместно с российскими коллегами и был определен замысел стратегического учения "Запад-2021" .

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