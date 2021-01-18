Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Лиза Кудроу раскрыла детали специального выпуска сериала "Друзья": культовое телешоу получит неожиданное продолжение.

Еще в начале 2020 года в сети появилась новость о воссоединении всего состава "Друзей": актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри и другие согласились сняться в специальной серии телесериала. Премьера должна была "прогреметь" в мае, но дата выхода изменилась из-за пандемии COVID-19. После стали ходить слухи об осеннем релизе, но теперь пришло время раскрыть карты.

Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби в сериале, стала гостьей подкаста Роба Лоу: в своем интервью актриса раскрыла неожиданные подробности продолжения "Друзей".

Прежде всего, она рассказала, что старт съемок сериала намечен на раннюю весну и сама Кудроу уже успела снять несколько кадров для вводной части серии. Также звезда заявила, что спецвыпуск не будет "перезагрузкой" сериала.

"Этот сценарий - не сценарий еще одного эпизода. Мы не станем играть наших героев, мы просто соберемся все вместе, как друзья", - рассказала Кудроу.

Напомним, что последний эпизод популярного сериала вышел в 2004 году. Перед грядущей премьерой не забудьте пройти тест Sputnik и узнать, кто вы из сериала "Друзья".

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