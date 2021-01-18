С огоньком: дзюдоист из Жодино выжигает президентов Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

Для одних пирография – забытое в далеком прошлом увлечение, для других, таких, как Игорь Коперский – целое искусство. Корреспондент Sputnik встретился с мастером и увидел, как рождаются необычные картины.

Как живые

Пирографией Коперский занимается больше 40 лет. Родился в Бобруйске, первые картины начал создавать на уроках труда в Славгородской школе-интернате. С тех пор с выжигателем не расстается.

За это время сделал около 200 картин. Художник объясняет: на одну работу уходит порядка месяца или двух, ведь "дело трепетное". Сначала через копировальную бумагу необходимо аккуратно перенести на фанеру контуры изображения, лишь затем приступать к выжиганию.

© Sputnik На создание и оформление картины с президентом России ушло около полугода

Первая картина, которую нам показывает мастер, - портрет Владимира Путина в кимоно (президент России - мастер спорта по дзюдо и самбо, у него есть черный пояс - Sputnik). Это самая большая (метр на метр) и долгая по времени работа Игоря Коперского: на ее создание и оформление понадобилось около полугода. Также у пирографиста в коллекции портрет белорусского лидера Александра Лукашенко в хоккейной форме.

© Sputnik Мастер готов подарить президенту Беларуси картину, как только представится такая возможность

"Как живые, правда?" - смеется художник и поясняет: со временем оттенки выжигания светлеют, поскольку дерево меняет свою структуру. Приходится придавать картинам былую свежесть.

Отжигает по полной

Мастер искусно "жжет" машины, мотоциклы, достопримечательности, пейзажи, библейские сюжеты, животных, но больше всего в его коллекции людей: музыкантов, политиков, художников, спортсменов. Неудивительно, ведь сам Игорь Владимирович - тренер по дзюдо и самбо в Жодинской спортшколе.

"Мне нравится, когда люди занимаются спортом. Это не только здорово, но и красиво, особенно на картинах", - признается Коперский.

Самые удобные материалы для пирографии - сосна и береза, поскольку дерево этих пород не желтеет, а трещины со временем почти не появляются. Мастер заказывает их на спичечном заводе в Борисове.

Для выжигания использует приборы с маркировкой Made in USSR "Гном" и "Супер гном", "Узор", "Контур" и другие. Всего насобирал уже порядка 30 выжигателей - и все рабочие! Их художник также коллекционирует и возит по всевозможным выставкам.

© Sputnik Выжигатели Коперский коллекционирует и возит по всевозможным выставкам

По словам Коперского, пирографистов в Беларуси не так много. Год назад он открыл в Жодино единственную в стране, а может быть и в мире, галерею пирографии и теперь регулярно там выставляется. Находится она, кстати, в том же здании, где мастер учит детей боевым искусствам. Помимо Жодино, его авторские выставки прошли в Минске, Могилеве, Гродно, Витебске, Солигорске, Молодечно и некоторых российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Твери. Пирограф уверяет, что люди охотно идут посмотреть на картины, которые "нарисованы огнем".

Дарил картины Пархомчику и Розенбауму

Однажды Игорь Коперский выставлялся на "Славянском базаре" в Витебске. Норвежский певец с белорусскими корнями Александр Рыбак, прогуливаясь по городу, заметил его картину с Национальной библиотекой.

"Это мое любимое здание, сказал тогда он. А я, даже не задумываясь, решил подарить эту картину Рыбаку", - вспоминает пирографист.

© Sputnik На одну работу уходит до двух месяцев

Дарил художник свои картины и другим известным людям. В ноябре 2020-го в Минск на чемпионат мира по самбо среди мастеров, в котором участвовал и Коперский, приезжал российский певец Александр Розенбаум. Мастер вручил картину с медведем.

Известному советскому биатлонисту Александру Тихонову, узнав, что у его сына в Москве есть художественный музей, подарил работу с эмблемой дзюдо, выполненную в стиле пирографии. Также вручал картины министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, тогдашнему директору БелАЗа и нынешнему министру промышленности Петру Пархомчику и многим другим.

© Sputnik Лучшие материалы для выжигания - сосна и береза

На вопрос, планирует ли мастер подарить президентами их портреты, Коперский уточнил: "Пока не было возможности, но если представится, непременно подарю!"

Свои картины он еще и продает. Материальная выгода от хобби небольшая, но, признается мастер, пирографией он занимается не ради денег.

"Дерево несет энергию. Пирография – изящное хобби, которое учит усидчивости и терпению. Но не все выдерживают. Сейчас у меня несколько учеников, которые уже неплохо выжигают. Хочу дать им все, что умею сам", - поясняет Игорь Коперский.

В ближайших планах мастера - завершить авторский проект с изображениями белорусско-российских писателей на деревянных шкатулках и показать его в Пушкинском музее в Москве.