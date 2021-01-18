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С огоньком: дзюдоист из Жодино выжигает президентов Беларуси и России
18.01.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Для одних пирография – забытое в далеком прошлом увлечение, для других, таких, как Игорь Коперский – целое искусство. Корреспондент Sputnik встретился с мастером и увидел, как рождаются необычные картины.
Как живые
Пирографией Коперский занимается больше 40 лет. Родился в Бобруйске, первые картины начал создавать на уроках труда в Славгородской школе-интернате. С тех пор с выжигателем не расстается.
За это время сделал около 200 картин. Художник объясняет: на одну работу уходит порядка месяца или двух, ведь "дело трепетное". Сначала через копировальную бумагу необходимо аккуратно перенести на фанеру контуры изображения, лишь затем приступать к выжиганию.
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На создание и оформление картины с президентом России ушло около полугода
Первая картина, которую нам показывает мастер, - портрет Владимира Путина в кимоно (президент России - мастер спорта по дзюдо и самбо, у него есть черный пояс - Sputnik). Это самая большая (метр на метр) и долгая по времени работа Игоря Коперского: на ее создание и оформление понадобилось около полугода. Также у пирографиста в коллекции портрет белорусского лидера Александра Лукашенко в хоккейной форме.
© Sputnik
Мастер готов подарить президенту Беларуси картину, как только представится такая возможность
"Как живые, правда?" - смеется художник и поясняет: со временем оттенки выжигания светлеют, поскольку дерево меняет свою структуру. Приходится придавать картинам былую свежесть.
Отжигает по полной
Мастер искусно "жжет" машины, мотоциклы, достопримечательности, пейзажи, библейские сюжеты, животных, но больше всего в его коллекции людей: музыкантов, политиков, художников, спортсменов. Неудивительно, ведь сам Игорь Владимирович - тренер по дзюдо и самбо в Жодинской спортшколе.
"Мне нравится, когда люди занимаются спортом. Это не только здорово, но и красиво, особенно на картинах", - признается Коперский.
Самые удобные материалы для пирографии - сосна и береза, поскольку дерево этих пород не желтеет, а трещины со временем почти не появляются. Мастер заказывает их на спичечном заводе в Борисове.
Для выжигания использует приборы с маркировкой Made in USSR "Гном" и "Супер гном", "Узор", "Контур" и другие. Всего насобирал уже порядка 30 выжигателей - и все рабочие! Их художник также коллекционирует и возит по всевозможным выставкам.
© Sputnik
Выжигатели Коперский коллекционирует и возит по всевозможным выставкам
По словам Коперского, пирографистов в Беларуси не так много. Год назад он открыл в Жодино единственную в стране, а может быть и в мире, галерею пирографии и теперь регулярно там выставляется. Находится она, кстати, в том же здании, где мастер учит детей боевым искусствам. Помимо Жодино, его авторские выставки прошли в Минске, Могилеве, Гродно, Витебске, Солигорске, Молодечно и некоторых российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Твери. Пирограф уверяет, что люди охотно идут посмотреть на картины, которые "нарисованы огнем".
Дарил картины Пархомчику и Розенбауму
Однажды Игорь Коперский выставлялся на "Славянском базаре" в Витебске. Норвежский певец с белорусскими корнями Александр Рыбак, прогуливаясь по городу, заметил его картину с Национальной библиотекой.
"Это мое любимое здание, сказал тогда он. А я, даже не задумываясь, решил подарить эту картину Рыбаку", - вспоминает пирографист.
© Sputnik
На одну работу уходит до двух месяцев
Дарил художник свои картины и другим известным людям. В ноябре 2020-го в Минск на чемпионат мира по самбо среди мастеров, в котором участвовал и Коперский, приезжал российский певец Александр Розенбаум. Мастер вручил картину с медведем.
Известному советскому биатлонисту Александру Тихонову, узнав, что у его сына в Москве есть художественный музей, подарил работу с эмблемой дзюдо, выполненную в стиле пирографии. Также вручал картины министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, тогдашнему директору БелАЗа и нынешнему министру промышленности Петру Пархомчику и многим другим.
© Sputnik
Лучшие материалы для выжигания - сосна и береза
На вопрос, планирует ли мастер подарить президентами их портреты, Коперский уточнил: "Пока не было возможности, но если представится, непременно подарю!"
Свои картины он еще и продает. Материальная выгода от хобби небольшая, но, признается мастер, пирографией он занимается не ради денег.
"Дерево несет энергию. Пирография – изящное хобби, которое учит усидчивости и терпению. Но не все выдерживают. Сейчас у меня несколько учеников, которые уже неплохо выжигают. Хочу дать им все, что умею сам", - поясняет Игорь Коперский.
В ближайших планах мастера - завершить авторский проект с изображениями белорусско-российских писателей на деревянных шкатулках и показать его в Пушкинском музее в Москве.
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В прошлом охранник на БелАЗе, а сейчас тренер по дзюдо Игорь Коперский выжигает по дереву все, что попадется на глаза: природу, людей, животных, архитектуру. Мастер...
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