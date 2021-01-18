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Зимний экстрим: в Минске прошел традиционный крещенский забег
18.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске состоялся традиционный крещенский забег. На старт вышли любители бега со всей Беларуси. Как не замерзнуть в сильный мороз, узнала корреспондент телеканал «МИР 24» Элеонора Лутович.
Мороз бодрит. Музыка создает хорошее настроение. В Минске сегодня минус 20. И чтобы не замерзнуть на старте, надо как следует размяться и утеплиться. В крещенском забеге участвуют 150 человек. Им предстоит преодолеть две дистанции – 5 и 20 км.
Без шапки и варежек бежать нельзя, а вот с голым торсом – пожалуйста. Чтобы блеснуть хорошей спортивной формой и крепкой фигурой, участники не только тренировались, но и закалялись.
А вот те, кто не такие смелые, решили утеплиться с ног до головы.
Победителей забегов определили в пяти возрастных категориях. Участникам последнего – больше 60 лет. На финише бегунов-экстремалов угощали горячим чаем и солдатской кашей
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В кроссе участвуют 150 человек. Им предстоит преодолеть две дистанции – 5 и 20 км.
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