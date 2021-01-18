Зимний экстрим: в Минске прошел традиционный крещенский забег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске состоялся традиционный крещенский забег. На старт вышли любители бега со всей Беларуси. Как не замерзнуть в сильный мороз, узнала корреспондент телеканал «МИР 24» Элеонора Лутович.

Мороз бодрит. Музыка создает хорошее настроение. В Минске сегодня минус 20. И чтобы не замерзнуть на старте, надо как следует размяться и утеплиться. В крещенском забеге участвуют 150 человек. Им предстоит преодолеть две дистанции – 5 и 20 км.

«Три, два, один, старт. Давайте! Давайте парни, девушки, мы потрясающие!» – говорит участник забега.

Без шапки и варежек бежать нельзя, а вот с голым торсом – пожалуйста. Чтобы блеснуть хорошей спортивной формой и крепкой фигурой, участники не только тренировались, но и закалялись.

«Бегать можно в майке, флисовке, но постепенно все меньше и меньше вещей. И все», – отметил участник забега Иван Васаренко.

«Вести здоровый образ жизни и бегать. Это лучшее средство от всех болезней», – считает участник забега Сергей Гроболенко.

А вот те, кто не такие смелые, решили утеплиться с ног до головы.

«У меня есть флис, потом байка, ветровка. На ногах трое лосин и шорты. Надо одеться многослойно – чтобы воздух ходил, он согревает. Так будет комфортно. И на ногах трое носков. Целая экипировка нужна, чтобы преодолеть дистанцию», – рассказал генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Вероника Гресь.

Победителей забегов определили в пяти возрастных категориях. Участникам последнего – больше 60 лет. На финише бегунов-экстремалов угощали горячим чаем и солдатской кашей