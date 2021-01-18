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Женщина ради эксперимента отказалась от кофе на 2 недели. И вот результаты

18.01.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина практически не пила кофе примерно до 25 лет, но затем постепенно пристрастилась к этому напитку. Почувствовав негативные последствия кофеина, она решила отказаться от кофе на две недели.

Как сообщает Business Insider, американская журналистка Джен Гланц в 2020 году перешла на удалённую работу и стала выпивать минимум 3-4 чашки кофе в день, чтобы поддерживать себя в бодром состоянии.

Однако через некоторое время Гланц заметила, что у неё слишком быстро бьётся сердце, а по вечерам женщина не могла уснуть. Также Джен испытывала слишком много беспокойства. В итоге журналистка захотела проверить, пройдёт ли всё это, если она откажется от кофе.

Женщина ради эксперимента отказалась от кофе на 2 недели. И вот результаты
Фото: Jen Glantz / Insider 

Гланц заменила горячий напиток на воду с лимоном. Днём она пила газировку без кофеина, а вечером – чай без кофеина. Первые три дня были самыми сложными: журналистка постоянно хотела спать, испытывала головную боль и вялость.

Чтобы хоть как-то поддерживать себя в работоспособном состоянии, Джен начала делать зарядку и выходила прогуляться на улицу. Зато засыпать женщина стала мгновенно. Стоило ей отправиться в постель всего в 22:00, как Гланц тут же погружалась в сон.

Женщина ради эксперимента отказалась от кофе на 2 недели. И вот результаты
Фото: Jen Glantz / Insider 

К четвёртому дню постоянная усталость стала исчезать, а к седьмому дню она и вовсе пропала. Когда ещё через неделю эксперимент закончился, Джен решила, что теперь она не будет пить газировку и чай с кофеином, а также откажется от энергетических напитков. А вот выпивать по утрам одну чашечку кофе журналистка всё-таки себе позволит.

Кстати, ранее мы рассказывали, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не навредить здоровью. Умеренное количество этого напитка даже полезно – здесь подробности.

Люди в материале: Джен Гланц, Jen Glantz

 
 
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Женщина практически не пила кофе примерно до 25 лет, но затем постепенно пристрастилась к этому напитку. Почувствовав негативные последствия кофеина, она решила...
 
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