Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили новую планету с орбитой в виде штопора и тремя солнцами 18.01.2021, 12:19

Изображение: Caltech / R. Hurt

Экзопланета располагается в созвездии Лебедя.

Специалисты NASA сделали очередное необычное открытие в космосе. Они обнаружили новую планету, которая удивляет необычной орбитой и наличием трех небесных светил, пишет lenta.ua .

В рамках исследования ученые использовали орбитальный телескоп TESS, который настроен на поиск экзопланет на дальнем расстоянии. Космическое тело следует по орбите в виде штопора, помимо этого, вокруг него есть три Солнца.

Открытие заинтересовало астрономов, которые продолжают изучение объекта посредством нескольких наземных телескопов. Экзопланета располагается в звездной системе KOI-5А в созвездии Лебедя. От Земли оно находится на расстоянии в 1800 световых лет.

В NASA уже есть теория возникновения такой странной формы орбиты, согласно которой, соседняя звезда своей сильной гравитацией ударила по планете, в результате ее орбита была искажена. Что касается трех Солнц, то ученые проводят наблюдения, касающиеся их уникального расположения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .