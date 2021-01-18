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Ученые обнаружили новую планету с орбитой в виде штопора и тремя солнцами

18.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили новую планету с орбитой в виде штопора и тремя солнцами

  • 18.01.2021, 12:19
Ученые обнаружили новую планету с орбитой в виде штопора и тремя солнцами
Изображение: Caltech / R. Hurt

Экзопланета располагается в созвездии Лебедя.

Специалисты NASA сделали очередное необычное открытие в космосе. Они обнаружили новую планету, которая удивляет необычной орбитой и наличием трех небесных светил, пишет lenta.ua.

В рамках исследования ученые использовали орбитальный телескоп TESS, который настроен на поиск экзопланет на дальнем расстоянии. Космическое тело следует по орбите в виде штопора, помимо этого, вокруг него есть три Солнца.

Открытие заинтересовало астрономов, которые продолжают изучение объекта посредством нескольких наземных телескопов. Экзопланета располагается в звездной системе KOI-5А в созвездии Лебедя. От Земли оно находится на расстоянии в 1800 световых лет.

В NASA уже есть теория возникновения такой странной формы орбиты, согласно которой, соседняя звезда своей сильной гравитацией ударила по планете, в результате ее орбита была искажена. Что касается трех Солнц, то ученые проводят наблюдения, касающиеся их уникального расположения.

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