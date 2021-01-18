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Глава Евросовета и советник Байдена призвали освободить Навального

18.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава Евросовета и советник Байдена призвали освободить Навального

  • 18.01.2021, 11:42
Глава Евросовета и советник Байдена призвали освободить Навального
Фото: Reuters

Как Запад реагирует на задержание российского оппозиционного политика.

Правозащитники и зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же по прилете в Москву был задержан, сообщает "Радио Свобода".

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный, который лечился в Германии после отравления, нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу на реальный – 3,5 года лишения свободы.

Во ФСИН утверждают, что он останется под стражей до суда по мере пресечения, по закону такой суд должен пройти в течение 48 часов. Суд же о замене условного срока на реальный назначен на 29 января.

Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.

Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – это попытка российских властей заставить его замолчать. Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его. С таким же призывом выступили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.

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