Источник материала: Хартия'97

Глава Евросовета и советник Байдена призвали освободить Навального 18.01.2021, 11:42

Фото: Reuters

Как Запад реагирует на задержание российского оппозиционного политика.

Правозащитники и зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же по прилете в Москву был задержан, сообщает "Радио Свобода" .

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный, который лечился в Германии после отравления, нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу на реальный – 3,5 года лишения свободы.

Во ФСИН утверждают, что он останется под стражей до суда по мере пресечения, по закону такой суд должен пройти в течение 48 часов. Суд же о замене условного срока на реальный назначен на 29 января.

Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.

"Они действительно поставили авиационную безопасность огромного, прекрасного города под угрозу. Зачем? Как Путин сказал? «Да кому он нужен?». Я прилетел сюда. Я абсолютно счастлив, что прилетел". Выступление Алексея Навального в Шереметьеве - https://t.co/YegW3PGlMQ pic.twitter.com/HccDvXHNul — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – это попытка российских властей заставить его замолчать. Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его. С таким же призывом выступили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.