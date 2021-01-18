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Из-за сильных морозов объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь сегодня ночью.
По прогнозам Белгидромета, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В ночные часы местами по республике минимальная температура воздуха опустится до -25..-27°С.
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Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь сегодня ночью.
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