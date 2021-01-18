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Число жертв стихийных бедствий в Индонезии возросло до 96
Источник материала: СТВ
Новости Индонезии. В Индонезии число жертв стихийных бедствий увеличилось до 96. Люди погибли в результате серии землетрясений, а также из-за сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из зон бедствия в двух провинциях эвакуированы около 70 тысяч жителей. В пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,2, а также афтершок мощностью 5,9 произошли в стране в конце минувшей недели. Природный катаклизм разрушил более тысячи жилых домов. В больницах остаются сотни раненых.
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Новости Индонезии. В Индонезии число жертв стихийных бедствий увеличилось до 96. Люди погибли в результате серии землетрясений, а также из-за сильнейшего...
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