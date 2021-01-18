«Ищем любых очевидцев». В Минске задержали чемпионку по тайскому боксу фельдшера скорой Анастасию Калашникову

Источник материала: Onliner

По словам знакомых девушки, вчера 29-летняя Анастасия Калашникова шла домой мимо станции метро «Пушкинская». В этот момент еще две девушки ставили лампадки у мемориала Александру Тарайковскому. По словам друзей, Анастасия находилась в 10 метрах от лампадки. В момент задержания она разговаривала с мамой и только успела сказать, что ее заталкивают в микроавтобус.

— В этот день Настя пошла в кафе с подругой. После встречи она поехала на «Пушкинскую», так как там живет, — говорит Карина. — Люди нам рассказали, что видели, как две девушки поставили лампадку на месте гибели Тарайковского. Настю видели вдалеке, она стояла с еще одной женщиной в метрах десяти от лампадок. То есть ничего не делала, просто остановилась. О том, что ее заталкивают в микроавтобус, Настя успела сообщить маме, с которой была на телефоне.





Дальше родные и знакомые девушки пытались выяснить, где она. В итоге она нашлась во Фрунзенском РУВД, а уже вечером ее доставили в ИВС на Окрестина. За что задержали Настю, ни родные, ни друзья не знают.

— Сейчас брат Насти с адвокатом дежурят в суде Фрунзенского района, возможно, сегодня ее будут судить, — говорит Карина. — Мы просим всех, кто хоть что-либо видел, кто видел, как задерживали Настю (она была одета точно так же, как на фото), сообщить в редакцию. Это очень важно.





По словам Карины, Анастасия Калашникова вот уже много лет работает фельдшером скорой помощи, а в свободное время увлекается кикбоксингом и тайским боксом.

— Она неоднократная чемпионка страны и призер международных соревнований, — отмечает Карина.

За комментарием по поводу задержания Анастасии мы обратились в ГУВД Мингорисполкома, как только получим его, сразу же дополним новость.