В Минске заметили гало (обновлено)

Источник материала: Onliner

На днях в Беларуси можно было наблюдать «ледяные иглы» — красивое атмосферное явление, при котором в воздухе висят мелкие кристаллы льда в виде светящихся столбов. А сегодня в районе переулка Корженевского читательница Onliner заметила гало.

Это тоже вариация атмосферного оптического явления, которое проявляется через кристаллы льда. Форма у гало может быть разной — смотря как расположатся кристаллы. В сильные морозы, как сейчас в Беларуси, гало иногда встречаются практически у земли. Похоже, именно такую разновидность и обнаружили сегодня в столице:





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А вот еще фото в районе деревни Урожайной в Минском районе:



