Лукашенко увидел рост военной угрозы и попросил уточнить у РФ, «какой замысел» у учений «Запад-2021»

Источник материала: Салiдарнасць

Главнокомандующий встретился с министром обороны. Они обсудили предстоящие военные учения, которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России.

— Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение, — заявил Александр Лукашенко.

При этом он обратился к министру обороны Хренину с вопросом, который, очевидно, следовало бы задать до того, как принимать решение о проведении учений:

— Я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел?

Лукашенко также рассказал, как он молодым офицером принимал участие «в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны».

— Вижу, насколько армия изменилась и насколько мы продвинулись вперед, — констатировал он.





Фото пресс-службы президента

Министр обороны, со своей стороны, рассказал главе Беларуси, как будут противодействовать возрастающей военной угрозе. И даже нашел, откуда возрастает угроза.

Как доложил Виктор Хренин, анализ оперативной и боевой подготовки в соседних с Беларусью странах говорит о том, что число таких мероприятий значительно растет.

— И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины, — цтирует слова министра пресс-служба Лукашенко.

По его словам, эти, казалось бы, разрозненные по месту и времени, отрабатываемым вопросам, привлекаемым войскам учения говорят о том, что страны Запада продолжают искать решение по «белорусскому выступу».

— Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия. Исходя из этого, нами совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработан замысел стратегического учения «Запад-2021», — заявил Виктор Хренин.