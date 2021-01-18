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Лукашенко увидел рост военной угрозы и попросил уточнить у РФ, «какой замысел» у учений «Запад-2021»
18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главнокомандующий встретился с министром обороны. Они обсудили предстоящие военные учения, которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России.
— Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение, — заявил Александр Лукашенко.
При этом он обратился к министру обороны Хренину с вопросом, который, очевидно, следовало бы задать до того, как принимать решение о проведении учений:
— Я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел?
Лукашенко также рассказал, как он молодым офицером принимал участие «в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны».
— Вижу, насколько армия изменилась и насколько мы продвинулись вперед, — констатировал он.
Фото пресс-службы президента
Министр обороны, со своей стороны, рассказал главе Беларуси, как будут противодействовать возрастающей военной угрозе. И даже нашел, откуда возрастает угроза.
Как доложил Виктор Хренин, анализ оперативной и боевой подготовки в соседних с Беларусью странах говорит о том, что число таких мероприятий значительно растет.
— И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины, — цтирует слова министра
По его словам, эти, казалось бы, разрозненные по месту и времени, отрабатываемым вопросам, привлекаемым войскам учения говорят о том, что страны Запада продолжают искать решение по «белорусскому выступу».
— Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия. Исходя из этого, нами совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработан замысел стратегического учения «Запад-2021», — заявил Виктор Хренин.
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Лукашенко увидел рост военной угрозы и попросил уточнить у РФ, «какой замысел» у учений «Запад-2021»
Главнокомандующий встретился с министром обороны.
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