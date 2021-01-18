Кузнецов: «Не арестовать Тихановскую для Лукашенко будет признаком слабости»

Источник материала: Салiдарнасць

В чем разница ситуаций в Беларуси и России, объясняет основатель «Сильных новостей».

«Очень много в соцсетях постов и рассуждений по поводу возвращения в Москву Навального с вполне предсказуемым задержанием прямо на паспортном контроле , — пишет Петр Кузнецов.

Читаю посты, где люди то задаются вопросом, способна ли Тихановская на такое, то начинают причитать, что никто из наших мигрантов такого никогда не совершит.

Все эти сравнения — совершенно пустые. Во-первых, нет смысла сравнивать Навального ни с кем, кроме Тихановской. Навальный в своем амплуа — топ-политик и то, что делает он, не имеет совершенно ничего общего с тем, что может или должен делать условный белорус, уехавший из-за угроз силовиков. У действий разных по сути своей фигур всегда разные последствия — как личные, так и общественно-значимые.

Но прикол в том, что и с Тихановской его сравнивать тоже нет никакого смысла и все по той же причине: это совершенно разные случаи и истории, у них совершенно разная мотивация и подоплека тех или иных поступков.

«Белорусам это очень знакомо». Тихановская и Латушко прокомментировали задержание Навального

Навальный — это политик, находящийся в перманентной президентской кампании. У политтехнологов есть такое правило: «Выборы начинаются на следующий день после завершения предыдущих». Это означает, что политик должен всегда и каждодневно все свои поступки подчинять интересам рейтинга, популярности, имиджа. У Навального это выражено особо остро: всю свою карьеру и каждый день он борется за то, чтобы понемногу привлекать россиян на свою сторону. Получается у него довольно медленно и тяжело и, наверное, тут не его вина, а некоторой специфики российского информационного и электорального поля. Но факт остается фактом: Навальный вчера, сегодня, завтра и прямо сейчас находится в активной фазе борьбы за симпатии потенциальных избирателей.

С учетом его публичного имиджа, построенного исключительно на мужских лидерских качествах, любая слабость или, скажем так, «слабость» будет означать неминуемый крест на перспективах дальнейшего роста. Его путь один, он прямой и простой — борьба, борьба, борьба до последнего вздоха, любой ценой и с любыми рисками, личностными, естественно. Иначе — полный провал продвигаемого имиджа, стагнация и забвение.

Своим поступком он сконструировал ловушку для Путина: подчеркнул свою силу, смелость и мужество (основные имиджевые черты его образа) и спровоцировал уже Путина на проявление слабости. Российский президент электоральную борьбу Навальному еще не проиграл и то, что был вынужден бросить его за решетку, волей-неволей становится показателем того, что электоральной и имиджевой борьбы он боится.

«Беларусь с доставкой на дом»

Тихановская находится сегодня в совершенно иной ситуации. Свою электоральную кампанию она уже выиграла и никакой борьбы на этом поле уже не ведется, расклад совершенно однозначный. В силу этого и у властей нет риска показать свою слабость в случае ее ареста — потому что это, в ситуации проигранной имиджевой борьбы, единственный для них инструмент ее нейтрализации. И, наоборот: не арестовать ее для Лукашенко будет признаком слабости, в первую очередь перед своими же, перед силовиками, которых, как мы убедились, «заточили» и продолжают «затачивать» не только под аресты, но и под куда более тяжелые и незаконные действия.

Поэтому, то, что сегодня хорошо для Навального (подчеркивает его образ и может привлечь новых сторонников, является сильным ходом в политической игре и электоральной борьбе с Путиным) совершенно не нужно, если не вредно для Тихановской — никого нового подобное действо к ней не привлечет, никаких имиджевых бонусов не сулит и, при определенных трактовках, наоборот, может выглядеть как отчаянный шаг — мол, все исчерпали, поэтому приношу себя в жертву.

Это совершенно не та же история, что с Колесниковой. Мария действовала в самый разгар уличной борьбы, когда для успеха действительно нужны были мужественные, резкие и яркие поступки, которые принято называть подвигами. Видимо, раз на тот момент победы так и не случилось, таких поступков не набралось критическое количество, однако в том контексте они реально были актуальны. Сейчас время политической борьбы, а для этого нужно иметь возможность такую борьбу вести».