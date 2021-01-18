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Российско-белорусские Учения «Запад-2021» пройдут в сентябре

18.01.2021 12:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России. Об этом сегодня сообщил министр обороны РБ Хренин на докладе у Лукашенко.

"В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Учения планируется провести в течение 7 суток - с 10 по 16 сентября. По предложению наших российских коллег учения пройдут на территории двух стран, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций", - рассказал Хренев.

В ходе учений также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Будет дана оценка новым и модернизированным образцам техники, поступившей на вооружение.

Хренин сказал, что на учения планируют в качестве наблюдателей пригласить представителей стран Запада: "Конечно же, мы пригласим. Пусть они смотрят. Мы открыты и готовы показывать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей выучки".

 
 
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Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России. Об этом сегодня сообщил министр обороны РБ Хренин на докладе у Лукашенко.
 
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