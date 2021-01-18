Запад-2021: Лукашенко рассказал про учения по отработке новых методов ведения войны

















БелТА. "Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны", – цитирует главу государства





По его словам, после ознакомления с замыслом учений, которые пройдут в 2021 году, он осознал, как продвинулась вперед белорусская армия.





После чего попросил Виктора Хренина доложить о том, удалось ли согласовать с российской стороной нюансы маневров, а также их замысел.





"Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение", – заявил Александр Лукашенко.





В прошедшем году завершился очередной этап развития белорусской армии, поэтому белорусский лидер поинтересовался у министра обороны, чего удалось достичь.





"Прежде всего мы договаривались о приведении нашей армии до определенного уровня. Во-вторых, мы должны были значительно усовершенствовать базу: военные городки, гарнизоны и так далее. И третье – вооружение", – напомнил глава государства.



