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Учился у Лукашенко? Лавров заявил, что новости в западных СМИ о возвращении Навального призваны отвлечь внимание от кризиса на Западе

18.01.2021 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что цель заявлений западных стран о задержании в России Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.




Как  передает echo.msk.ru, таким образом Лавров ответил заявления стран ЕС и США, которые осудили действия российских властей и призвали немедленно освободить оппозиционного политика.
 
 
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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что цель заявлений западных стран о задержании в России Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась...
 
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