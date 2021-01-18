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Учился у Лукашенко? Лавров заявил, что новости в западных СМИ о возвращении Навального призваны отвлечь внимание от кризиса на Западе
Источник материала: Партизан
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что цель заявлений западных стран о задержании в России Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.
Как передает
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Учился у Лукашенко? Лавров заявил, что новости в западных СМИ о возвращении Навального призваны отвлечь внимание от кризиса на Западе
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что цель заявлений западных стран о задержании в России Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась...
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