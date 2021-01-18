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Бывшие «Колобки» в парке Жилибера снова выставили на торги - цена немного упала

18.01.2021 12:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здание на Ожешко, 16, где раньше размещалось известное гродненское кафе «Березка», а после «Колобки», снова выставили на аукцион, сообщает «Вечерний Гродно». Первый должен был состояться в конце прошлого года, однако желающих арендовать помещение в парке Жилибера не было. К новым торгам, которые назначены на 9 февраля, у здания уже есть несколько потенциальных покупателей из числа местных предпринимателей.


«Колобки» — это гродненская сеть кафе, где готовили блинчики, твистеры и бургеры. Первая точка сети появилась в Гродно в 2009 году, после чего владельцы открыли в городе еще пару точек, в том числе и вместо экс-кафе «Березка» в парке Жилибера. В 2014 году «Колобки» открыли точку в Минске.

До недавних пор в Гродно работало три точки под вывеской «Колобки» — на улице Советской, в парке Жилибера и на улице Советских Пограничников. Все они закрылись в 2020-м.

На первый аукцион по продаже права аренду точки в парке, который прошел 22 декабря, никто не зарегистрировался. К следующему, который пройдет 9 февраля, начальная цена здания немного упала: если раньше за него просили 1155 рублей, то сейчас уже 1096.

Площадь постройки — 260 м2, из них 223 «квадратов» зал. Будущий арендатор сможет открыть там заведение общественного питания.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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К новым торгам, которые назначены на 9 февраля, у здания уже есть несколько потенциальных покупателей из числа местных предпринимателей.
 
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