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Резкое потепление обещают синоптики в Беларуси после крещенских морозов
18.01.2021 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв - Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое ослабление морозов во второй половине этой недели, но пару ближайших суток еще будут достаточно холодно, сообщили в Гидромете.
© Sputnik Tolochko Victor
В Беларуси третьи сутки держатся сильные морозы, минувшей ночью местами, а северо-востоке страны при прояснениях было до -28°C. Сейчас температурный фон в стране на 10-12 градусов ниже средних климатических показателей.
"Согласно предварительному прогнозу, в середине недели начнется резкое ослабевание морозов", - сказали Sputnik в понедельник синоптики. По их словам, резкое потепление в страну принесут циклоны с юго-запада европейского континента.
Вместе с тем в Гидромете уточнили, что в ближайшие пару дней сильные морозы сохранятся. По словам синоптиков, во вторник ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха 19 января ночью составит -19°C... -24°C, местами -25°C... -27°C, в северных районах от -13°C до -18°C. Днем температура опустится на 10-16°C ниже нуля.
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По прогнозам в ближайшие пару суток в стане еще будут достаточно холодно - ночью будет местами температура опустится до -27°C.
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