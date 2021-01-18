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Молодая вдова Грачевского перестала есть и спать после смерти возлюбленного

18.01.2021 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая вдова покойного создателя киножурнала "Ералаш" находится в шоковом состоянии: из-за потери мужа Екатерина Белоцерковская забыла про сон и еду.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Новость о смерти известного режиссера стала настоящим шоком для публики. Но больше всего она сказалась на семье Грачевского - у создателя "Ералаша" осталась молодая вдова и годовалый сын Филипп.

Прощание с Грачевским состоялось 17 января: худрука похоронили на Троекуровском кладбище. Во время церемонии его возлюбленная находилась на грани нервного срыва.

В окружении семьи Грачевского подтвердили: после смерти любимого супруга, у Белоцерковской случился стресс и теперь неясно, сколько времени понадобится на ее восстановление.

По словам источников, актриса перестала нормально спать и наотрез отказывается от любой еды. Горе Белоцерковской настолько велико, что она находится в прединсультном состоянии. Это подтверждает печальная речь, которую вдова прочла во время церемонии и прощальное послание, опубликованное на ее странице в Instagram.

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