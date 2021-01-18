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Спорный чемпионат, пандемийные Игры – чем закончится агония большого спорта?

18.01.2021 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Скорее всего, уже сегодня будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею, который должен состояться с 21 мая по 6 июня.

Шансы, что Минск (совместно с Ригой) сохранит за собой статус хозяина мероприятия, близки к нулю. Как заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, для этого "должно произойти чудо".

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Он не скрывает, что на федерацию оказывается "политическое давление" со всех сторон.

Давят европейские государства, особенно Северная Европа и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что это "не вопрос политического расчета, а вопрос отношения" для тех, кто "серьезно относится к солидарности с Беларусью".

Давят спонсоры. В субботу о намерении отказаться от поддержки турнира, если его матчи будут проходить в Минске, заявили два бренда – Skoda Auto и Nivea Men. У обеих компаний за спиной многолетняя история сотрудничества с IIHF: более десятилетия у косметической корпорации и почти три – у автомобильного гиганта.

По словам Фазеля, компании тоже не от хорошей жизни пошли на этот шаг, поскольку столкнулись с угрозой бойкота своей продукции, если останутся спонсорами мероприятия, проходящего в Беларуси.

При этом никакой радости из-за практически неизбежного наказания "авторитарного режима" сам глава IIHF, очевидно, не испытывает. В его словах звучат скорее безнадежность и огромная усталость. И дело даже не в том, что смена площадки для чемпионата повлечет за собой массу организационных сложностей и дополнительных расходов для федерации. Дания уже высказала готовность провести матчи чемпионата у себя. Еще одним запасным вариантом является Словакия.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Главная проблема в том, что большой спорт – как влиятельная глобальная система и серьезный бизнес – рассыпается и на глазах прекращает свое существование, и кому, как не высокопоставленным спортивным функционерам, осознавать весьма печальные в связи с этим перспективы.

Маркером того, насколько далеко зашел данный процесс, может служить царящее вокруг темы информационное равнодушие. Новости о сложной судьбе хоккейного чемпионата – традиционно популярнейшего спортивного мероприятия – даже не выходят за рамки спортивных разделов.

Аналогичная ситуация, кстати, сложилась и вокруг выбора музыкального сопровождения вместо гимна страны для российских спортсменов на Олимпийские игры ближайших лет. Продолжающаяся тема наказания Москвы за многочисленные и разнообразные "преступления" в спортивной сфере, которая пару лет назад гремела на первых полосах мировых СМИ и вызывала по-настоящему болезненную реакцию в отечественном обществе, теперь едва замечается даже в России, а уж широким массам в остальном мире тем более все равно.

Фактически текущие события в мировом спорте дают всем интересующимся наглядный урок по теме "Как пустить на ветер десятилетия работы за несколько считанных лет".

Глобальная машина большого спорта за время существования сосредоточила в своих руках очень серьезные ресурсы и стала обладать немалым влиянием, в том числе политическим. В основе этого феномена лежала принципиальная инклюзивность и позиционирование себя над политикой. Безусловно, решающий вклад в подобное положение дел внесла холодная война, когда спорт стал важнейшим элементом диалога, взаимопринятия и одновременно конкуренции систем.

© Photo : ФХБ
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Именно подчеркнутое положение над схваткой и политическими разногласиями любого рода давало спорту существенную долю независимости и в то же время рычаги давления на все стороны. Причем это положение продлилось еще некоторое время после того, как мировой спорт отошел Западу в качестве военного трофея – в виде контроля над его руководящими структурами – по результатам холодной войны.

Во всяком случае, двенадцать лет назад МОК только небрежно отмахнулся от масштабной общественной кампании, развернутой против проведения Олимпиады в Пекине из-за китайской политики в Тибете. А бренды – спонсоры Игр совершенно не беспокоились по поводу опасности стать объектом потребительского бойкота.

Однако стоило полномасштабно задействовать спорт в антироссийской политике, как спустя буквально пару-тройку лет он стал в любой бочке затычкой в борьбе с неугодными или неудобными для Запада странами. Сейчас под раздачу попала Беларусь.

Проблема в том, что с каждой подобной операцией их эффективность – и эффектность – падает, как и авторитет большого спорта в целом.

Собственно, глубокое равнодушие, которое выказал мир по поводу переноса – из-за пандемии – токийской Олимпиады, и его не меньшее безразличие в связи с ее возможной полной отменой (хотя японские власти и полны стремления все-таки провести Игры) показывают, насколько упал уровень общественного интереса и сопереживания к мировому спорту как таковому. А следом за авторитетом, общественным вниманием и политическим влиянием всегда уходят деньги. Неудивительно, что спортивные топ-менеджеры демонстрируют все меньше энтузиазма по поводу собственных решений, которые они оказываются вынуждены принимать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Оригинал материала читайте на РИА Новости

 
Теги: Минск
 
 
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