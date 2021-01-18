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Спорный чемпионат, пандемийные Игры – чем закончится агония большого спорта?
18.01.2021 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Скорее всего, уже сегодня будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею, который должен состояться с 21 мая по 6 июня.
Шансы, что Минск (совместно с Ригой) сохранит за собой статус хозяина мероприятия, близки к нулю. Как заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, для этого "должно произойти чудо".
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Он не скрывает, что на федерацию оказывается "политическое давление" со всех сторон.
Давят европейские государства, особенно Северная Европа и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что это "не вопрос политического расчета, а вопрос отношения" для тех, кто "серьезно относится к солидарности с Беларусью".
Давят спонсоры. В субботу о намерении отказаться от поддержки турнира, если его матчи будут проходить в Минске,
По словам Фазеля, компании тоже не от хорошей жизни пошли на этот шаг, поскольку столкнулись с угрозой бойкота своей продукции, если останутся спонсорами мероприятия, проходящего в Беларуси.
При этом никакой радости из-за практически неизбежного наказания "авторитарного режима" сам глава IIHF, очевидно, не испытывает. В его словах звучат скорее безнадежность и огромная усталость. И дело даже не в том, что смена площадки для чемпионата повлечет за собой массу организационных сложностей и дополнительных расходов для федерации. Дания уже высказала готовность провести матчи чемпионата у себя. Еще одним запасным вариантом является Словакия.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Главная проблема в том, что большой спорт – как влиятельная глобальная система и серьезный бизнес – рассыпается и на глазах прекращает свое существование, и кому, как не высокопоставленным спортивным функционерам, осознавать весьма печальные в связи с этим перспективы.
Маркером того, насколько далеко зашел данный процесс, может служить царящее вокруг темы информационное равнодушие. Новости о сложной судьбе хоккейного чемпионата – традиционно популярнейшего спортивного мероприятия – даже не выходят за рамки спортивных разделов.
Аналогичная ситуация, кстати, сложилась и вокруг
Фактически текущие события в мировом спорте дают всем интересующимся наглядный урок по теме "Как пустить на ветер десятилетия работы за несколько считанных лет".
Глобальная машина большого спорта за время существования сосредоточила в своих руках очень серьезные ресурсы и стала обладать немалым влиянием, в том числе политическим. В основе этого феномена лежала принципиальная инклюзивность и позиционирование себя над политикой. Безусловно, решающий вклад в подобное положение дел внесла холодная война, когда спорт стал важнейшим элементом диалога, взаимопринятия и одновременно конкуренции систем.
Именно подчеркнутое положение над схваткой и политическими разногласиями любого рода давало спорту существенную долю независимости и в то же время рычаги давления на все стороны. Причем это положение продлилось еще некоторое время после того, как мировой спорт отошел Западу в качестве военного трофея – в виде контроля над его руководящими структурами – по результатам холодной войны.
Во всяком случае, двенадцать лет назад МОК только небрежно отмахнулся от масштабной общественной кампании, развернутой против проведения Олимпиады в Пекине из-за китайской политики в Тибете. А бренды – спонсоры Игр совершенно не беспокоились по поводу опасности стать объектом потребительского бойкота.
Однако стоило полномасштабно задействовать спорт в антироссийской политике, как спустя буквально пару-тройку лет он стал в любой бочке затычкой в борьбе с неугодными или неудобными для Запада странами. Сейчас под раздачу попала Беларусь.
Проблема в том, что с каждой подобной операцией их эффективность – и эффектность – падает, как и авторитет большого спорта в целом.
Собственно, глубокое равнодушие, которое выказал мир по поводу переноса – из-за пандемии – токийской Олимпиады, и его не меньшее безразличие в связи с ее возможной полной отменой (хотя японские власти и
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Большой спорт – как влиятельная глобальная система и серьезный бизнес – рассыпается и на глазах прекращает свое существование. Колумнист Sputnik Ирина Алкснис видит...
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